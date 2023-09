Paris : 25.000 autocollants pour le droit à l’IVG collés sur des Vélib’ dans la nuit

Ce jeudi matin, les Parisiens ont découvert des milliers d'autocollants défendant l'IVG collés sur les Vélib' par des militantes féministes de Nous Toutes revendiquant le droit à l'avortement.

«Un enfant c’est un choix, l’IVG c’est un droit», placardé sur les Vélib' parisiens. 190 militantes de l'association féministe Nous Toutes ont collé dans la nuit du 27 au 28 septembre des milliers de stickers dans les rues revendiquant le droit à l'avortement.

Ces militantes sont intervenues ce 28 septembre à l'occasion de la journée internationale dédiée au droit à l'avortement. «25.000 autocollants pro-choix ont été collés», explique un communiqué de l’organisation ce matin. Elles demandent à ce que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Constitution.

une revanche

Cette action coup de poing entend s'inscrire dans une démarche de réponse aux anti-IVG. En mai et juin derniers, des autocollants anti-avortement avaient été collés sur les vélos parisiens, mais aussi à Lyon, créant la polémique. On pouvait lire dessus «et si vous l’aviez laissé vivre ?». De quoi provoquer la colère des militantes de Nous Toutes qui ont voulu prendre leur revanche. Elles invitent aujourd'hui à rejoindre le mouvement.

«Nous appelons à rejoindre la manifestation organisée par le collectif Avortement en Europe les femmes décident, qui partira à 18h30 de République le jeudi 28 septembre à Paris», postent-elles sur Instagram.

l'IVG dans la constitution

Les militantes affirment sur les réseaux sociaux que le droit à l'IVG n'est pas acquis, bien qu'il soit légal en France. Les associations de terrains témoignent pourtant d'un accès de plus en plus difficile. Le droit à l'IVG est déjà remis en cause aux États-Unis. Il est interdit en Pologne, et très durci en Hongrie. En Italie, 2 gynécologues sur 3 refusent de réaliser des avortements au nom de l'objection de conscience.

«Nous ne sommes pas à l'abri d'une restriction de ce droit en France. Nous nous battons pour que le droit à l'IVG soit définitivement inscrit dans la constitution», soulignent-elles dans le poste Instagram.

Au même titre que la campagne menée par les militants anti-avortements, les collages réalisés par les militantes de Nous Toutes sont illégaux car réalisés sans autorisation.