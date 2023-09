La France connaît son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

Après un été particulièrement chaud, le mois de septembre n’a pas fait exception. Selon Météo-France, il s’agit du mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en métropole.

Un record de chaleur. Septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais observé en France métropolitaine.

Selon Météo-France, «les températures relevées sur l’ensemble du mois de septembre 2023 ont été durablement au-dessus des normales». Et ce, après un été classé au 4e rang des étés les plus chauds depuis 1900.

La température moyenne du pays ce mois-ci s’est élevée à 21,5° C, ce qui le place premier devant les mois de septembre de 1949 (20,3° C) et de 1961 (19,9° C).

©Météo-France

La température moyenne de ce mois de septembre 2023 est donc 3,6° C au-dessus des normales 1991-2020 avec une valeur provisoire au 25 septembre, d’après Météo-France. Elle est également au-dessus des normales de juillet et d’août (21,1° C).

Dans certaines régions, comme le Centre-Val-de-Loire, l’Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, ou encore l’Auvergne-Rhône-Alpes, les anomalies ont même atteint ou depassé plus de 4° C par rapport aux normales 1991-2020.

Des épisodes de chaleur tardifs

Ainsi, si le mois de septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, c’est notamment à cause des différents épisodes de chaleur qui ont touché le pays dans son ensemble et tout au long du mois.

Le 7 septembre, Météo-France avait notamment placé 14 départements en vigilance orange canicule. Au cours de cet épisode caniculaire, les températures ont été entre 4 et 6° C au-dessus des normales.

Plus tard dans le mois, la barre des 30° C a de nouveau été franchie, plus particulièrement sur l’ensemble de la moitié sud du pays.