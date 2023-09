Marseille : une enquête ouverte après un règlement de compte qui a fait 2 morts

Un règlement de compte a fait 2 morts dans le 4e arrondissement de Marseille, jeudi 28 septembre au soir. Une enquête a été ouverte ce vendredi pour assassinats et tentative d'assassinat en bande organisée.

Un nouveau règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants ? Deux personnes sont mortes lors d'une fusillade dans le 4e arrondissement de Marseille, ce jeudi soir. La scène, particulièrement choquante, a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte ce vendredi, a annoncé le parquet, pour «assassinats et tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, destruction par moyen dangereux en bande organisée, recel en bande organisée de vol», a détaillé dans un communiqué Dominique Laurens, procureure de la République à Marseille.

D'après une source policière à CNEWS, un homme lourdement armé est sorti d'un véhicule en pleine rue vers 19h40 jeudi, dans le quartier des Chutes-Lavie, et s'est mis à tirer sur trois personnes.

Un homme de 41 ans a été «retrouvé décédé, atteint par de multiples impacts», a indiqué la magistrate, précisant que ce quadragénaire avait été «impliqué en 2019 dans des faits de violences avec arme sur une jeune femme victime collatérale, dans le cadre d'une rixe en sortie de discothèque». «Les étuis retrouvés sur place correspondaient à des munitions de calibre 7,62», celles des fusils d'assaut comme les kalachnikovs, a précisé la procureure.

Une troisième victime entre la vie et la mort

Un homme de 24 ans, connu de la justice pour des infractions de droit commun, est décédé un peu plus tard «des suites de blessures au niveau cervical». Quant au troisième homme, qui a été blessé gravement dans la fusillade, il est «inconnu des services de justice», a indiqué Dominique Laurens, précisant qu'il était âgé de 41 ans et que son pronostic vital n'était pas engagé. Un véhicule similaire à celui des faits a été découvert dans un parc, «avec une arme type fusil d'assaut à l'intérieur».

L'enquête sur ces assassinats, perpétrés selon un mode d'action similaire aux règlements de comptes dans la guerre pour le contrôle du juteux trafic de drogue, a été confiée à la police judiciaire. Ces deux nouveaux meurtres interviennent plus de deux semaines après le dernier homicide officiellement lié par les enquêteurs à la guerre entre gangs, pour le contrôle des points de vente de stupéfiants dans la cité phocéenne.

Depuis le début de l'année à Marseille, 42 personnes, selon un décompte de l'AFP, ont perdu la vie dans des violences liées de façon avérée au trafic de stupéfiants, dont trois victimes collatérales.