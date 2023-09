Violences du 1er mai 2018 : Alexandre Benalla fixé en appel ce vendredi

La cour d’appel de Paris doit rendre ce vendredi sa décision concernant Alexandre Benalla, l’ancien proche d’Emmanuel Macron, qui avait été condamné en première instance à trois ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, dans l’affaire des violences du 1er mai 2018.

Une décision très scrutée. Alexandre Benalla doit être fixé par la cour d’appel de Paris ce vendredi. Plus de cinq ans après l’énorme scandale qui porte son nom, la justice doit ainsi rendre une nouvelle décision aujourd’hui concernant l’ancien proche d’Emmanuel Macron mais aussi au sujet de Vincent Crase, ancien employé de LREM (aujourd’hui Renaissance).

Alexandre Benalla, qui faisait partie du dispositif de sécurité d’Emmanuel Macron, avait été condamné en première instance, en 2021, pour ses agissements du 1er mai 2018, à trois ans d'emprisonnement dont un an ferme sous bracelet électronique.

Âgés désormais respectivement de 32 et 50 ans, Alexandre Benalla et Vincent Crase sont poursuivis pour avoir brutalisé au total cinq personnes dans le Quartier latin en marge de la manifestation parisienne du 1er mai, alors qu'ils n'assistaient au défilé qu'en tant qu'observateurs. Les images de la manifestation, filmées par le journaliste Taha Bouhafs, avaient provoqué un énorme scandale politique à l'été 2018 après que le journal Le Monde a identifié le proche d'Emmanuel Macron sur les vidéos.

Dix-huit mois avec sursis requis en appel

En appel, le parquet général a requis dix-huit mois de prison avec sursis pour Alexandre Benalla, soit les mêmes réquisitions qu'au procès de première instance où il avait été finalement condamné à une peine plus lourde.

Ce dernier est également mis en cause pour l'utilisation indue de passeports diplomatiques après son licenciement, la réalisation d'un faux courrier pour demander un passeport de service et le port illégal d'une arme de poing en 2017. Concernant Vincent Crase, ont été requis un an de prison avec sursis et l'interdiction de port d'arme pendant quinze ans.

La défense d’Alexandre Benalla avait avancé que son client avait «cru bien faire», et qu’il était resté «dans le cadre de la loi», citant notamment l’article 73 du code de procédure pénale, qui autorise un citoyen à appréhender l'auteur d'un délit flagrant dans certaines circonstances. Lors de son procès, il avait expliqué avoir eu un «réflexe citoyen» et avoir voulu «interpeller» des «agresseurs» de policiers, évoquant des gestes techniques «mal faits».