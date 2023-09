Conches-en-Ouche : des centaines de personnes ont rendu hommage à Lisa, 3 ans, battue à mort

Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies ce samedi 30 septembre à Conches-en-Ouche (Eure) pour rendre hommage à Lisa, la fillette de 3 ans, décédée la semaine dernière après avoir été victime de violences depuis plusieurs mois.

«On vit toutes et tous un cauchemar». C'est par ces mots remplis d’émotions que Jérôme Pasco, le maire de la commune de Conches-en-Ouche (Eure), a pris la parole ce samedi 30 septembre devant 400 à 500 personnes pour rendre hommage à Lisa, petite fille de 3 ans, morte après des violences présumées de sa mère et de son beau-père.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre, les secours avaient été appelés pour tenter de réanimer l'enfant en arrêt cardio-respiratoire et présentant de multiples hématomes sur le corps.

Transportée au CHU de Rouen, la fillette est finalement décédée des suites de ses blessures. Sa mère et son beau-père, respectivement âgés de 27 et 29 ans, ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour meurtre sur mineur. Ils ont avoué des violences répétées depuis des mois sur leurs enfants, Lisa, mais aussi sur son grand-frère âgé de 6 ans.

«Un temps de solidarité, de partage, de mémoire»

Après l’effroi, l'édile avait appelé sur Facebook à un hommage devant la mairie de la commune. «Ce n’est pas une marche blanche, juste un temps de solidarité, de partage, de mémoire. J’en appelle ici à la responsabilité de chacun pour que ce moment soit digne et fort», avait souligné Jérôme Pasco.

Du côté de la justice, l’enquête sur la mort de Lisa se poursuit, notamment pour établir les responsabilités de l’entourage de la fillette et comprendre pourquoi aucun signalement de maltraitance n’a été fait à son sujet.