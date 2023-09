Fashion Week : le défilé Hermès interrompu par l'association PETA (vidéo)

En pleine fashion week parisienne, le défilé Hermès a été perturbé par Peta, association de défense des animaux. Une militante est intervenue en plein milieu du défilé, dénonçant l’utilisation de peaux d’animaux pour la confection des vêtements.

Ce samedi, Hermes présentait sa collection femme printemps-été 2024 à l’occasion de la Fashion Week de Paris. Pour l’occasion, la marque de luxe avait reconstitué une prairie dans la Garde républicaine.

L'initiative n'a pas empêché une intervenante de la People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) de se joindre aux mannequins dans les allées, et de brandir une pancarte «Hermès: stop aux peaux exotiques», pour dénoncer l'utilisation par la maison de peaux de crocodiles dans ses créations.

«Peta a pris d'assaut le podium Hermès pour exhorter la marque à abandonner ces matières», a expliqué l’association de défense des animaux dans un communiqué à propos de cette intrusion.

Depuis plusieurs années, différentes enquêtes de l'association dénoncent les conditions d’élevage d’alligators et de crocodiles servant à la confection d'accessoires de la marque Hermès. «Des dizaines de milliers de crocodiles sont confinés dans de tristes fosses en béton, de la naissance à l'abattage», souligne l’une d’entre elle.





En septembre dernier, Peta avait déjà mené des actions similaires lors du défilé Gucci à Milan, en Italie.