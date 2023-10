Manuel Bompard : «Il faut que tout le monde réalise qu'on est dans une situation de maltraitance sociale»

Invité du Grand Rendez-Vous Cnews-Europe 1, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a déclaré que la France était «dans une situation de maltraitance sociale», en raison de l’inflation.

Les Français souffrent toujours de l’augmentation des prix, et selon Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, le gouvernement a sa part de responsabilité. «Il faut que tout le monde réalise la situation dans laquelle on est. On est dans une situation de maltraitance sociale», a-t-il déclaré ce dimanche matin lors du Grand Rendez-vous Cnews-Europe1.

«Le gouvernement est responsable de l’impact qu’a l’inflation sur les conditions de vie des Françaises et des Français. S’il n’a aucune responsabilité dans cette situation, il n’a qu’à partir», a-t-il ajouté.

Selon le député des Bouches-du-Rhône, l’exécutif n’a pas fait les bons choix pour permettre aux Français de retrouver du pouvoir d’achat. Il a notamment cité le cas de la Belgique, où la plupart des salaires sont indexés sur l’inflation. Ainsi, lorsque les prix augmentent, les salaires également.

En France, seul le Smic est indexé sur l’inflation. Ainsi, le Smic a augmenté de 2,2% en mai dernier. Cependant, certains syndicats et oppositions dénoncent le fait que les bas salaires tendent à se rapprocher du Smic, sans jamais être augmentés.

«L’inflation, contrairement à ce qu’on veut nous faire croire, n’est pas due à des causes naturelles, ce n’est pas quelque chose contre laquelle on ne peut rien faire», a affirmé Manuel Bompard. «S’il y a de l’inflation, s’il y a des prix qui augmentent, c’est parce qu’il y a une petite minorité qui s’en met plein les poches», a-t-il dénoncé, pointant du doigt les grandes entreprises qui feraient des profits sur le dos des Français.