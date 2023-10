Météo : la chaleur va-t-elle durer la semaine prochaine ?

Alors que des records de températures sont attendus entre ce dimanche 1er et lundi 2 octobre, la vague de chaleur touchant l’Hexagone depuis samedi va-t-elle durer ?

L'été n'a pas dit son dernier mot. La vague de chaleur touchant la France depuis samedi devrait amener de nombreuses métropoles du pays à battre leur record de températures pour un début octobre ce dimanche et lundi.

Néanmoins, ces températures élevées pour la saison vont chuter dès mardi en raison du passage d'une perturbation atlantique. Ce mardi, seule la partie est de la France conservera des températures élevées supérieures à 25 °C, selon les prévisions faites par Météo-France. La pluie devrait également faire son apparition dans la région parisienne, le centre de l’Hexagone et le sud-ouest mardi après-midi.

Les températures vont massivement chuter de 7 à 11 °C dans toute la France, à l’exception du sud-est, entre lundi et mardi ce qui devrait permettre aux régions concernées de revenir aux normales de saison.

retour de la chaleur en fin de semaine

Toutefois, dès mercredi, les fortes températures feront leur retour dans le sud de la France, avec notamment 28 °C attendus à Perpignan (Pyrénées-Orientales). La chaleur gagnera progressivement le nord du pays jeudi et vendredi, avant d’irradier l’ensemble de l’Hexagone samedi et dimanche.

Les températures les plus chaudes annoncées pour samedi 7 octobre concerneront le sud-ouest, avec 29 °C à Toulouse (Haute-Garonne) et Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Pour dimanche 8 octobre, les températures maximales sont attendues à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Biarritz avec 29 °C, ainsi qu’à Bourges (Cher) et Toulouse avec 28 °C.

Les nuages devraient faire leur apparition dans toute la France dès le lundi 9 octobre mais les températures devraient rester hautes pour la saison. Il fera plus de 25 °C dans la moitié sud du pays et près de 20 °C dans la moitié nord lundi 9 et mardi 10 octobre.