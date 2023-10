Immigration : «Il n’y a plus de différence entre les personnes qui ont le droit d’être en France et celles qui ne l’ont pas», estime Jean-Philippe Tanguy

«Il n’y a plus aucune différence en France entre les personnes qui ont le droit d’être chez nous et que nous acceptons et celles qui n’ont pas le droit», a estimé ce lundi 2 octobre sur CNEWS Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme.

Invité de la Grande Interview CNEWS-Europe1, le député Jean-Philippe Tanguy s'est penché sur la question de l'immigration en France et a dénoncé l'absence «d'ordre» en cette matière.

«Si vous enlevez 2020, l’année du triste Covid, ce gouvernement n’a connu qu’une hausse des admissions de l’immigration légale ou des demandes d’asile, qui même quand elles sont déboutées malheureusement les personnes ne sont pas expulsées de notre territoire», a expliqué le député du Rassemblement national de la Somme.

Ce dernier a regretté qu'il n'y ait plus «aucune différence en France entre les personnes qui ont le droit d’être chez nous et que nous acceptons et celles qui n’ont pas le droit et qui n’auraient jamais dû être chez nous (...) devraient être expulsées.»

Donc «il n’y a plus de différence entre le légal et l’illégal, le légitime et l’illégitime et que cela soit pour les Françaises et les Français, pour les étrangers en situation régulière qui ont respecté nos lois», a poursuivi Jean-Philippe Tanguy avant de conclure : «il n’y a plus d’ordre et donc pas de justice dans le traitement de l’immigration».