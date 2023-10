Incendie à Lyon : une enquête ouverte pour homicides et blessures involontaires

Le parquet de Lyon a annonce de mardi 3 octobre l'ouverture d'une enquête avec des chefs d'homicides et de blessures involontaires suite à l'incendie qui a fait 2 morts et 3 blessés dans un immeuble du 9e arrondissement de la cité.

Un incendie dramatique qui soulève plusieurs questions. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon avec des chefs d’homicides et de blessures involontaires ce mardi, après l’incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 octobre, à l’origine de la mort de deux personnes et des blessures de trois autres.

L’enquête a été confiée à la Direction départementale de la sécurité publique de Lyon (DDSP) et elle se poursuivra activement afin de rechercher les causes et les circonstances de cet incendie meurtrier.

Un soutien aux victimes et aux rescapés

Pour rappel, l’incendie s’est déclaré aux alentours de 3 heures du matin dans le quartier de Valmy, situé dans le 9e arrondissement de Lyon, avant d’être finalement maîtrisé en fin de matinée, ce mardi 3 octobre. La préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Rhône, Juliette Bossart-Trignat, s'est rendue sur place avec des élus dont Mohamed Chihi, l'adjoint à la mairie écologiste en charge de la sûreté.

«Plusieurs personnes ont perdu leur logement, ils seront relogés. La Ville de Lyon se tient à leurs cotés», a assuré ce dernier sur X, anciennement Twitter, tout en présentant ses condoléances aux proches des victimes.

Avec la maire du 9e arrondissement nous nous sommes rendus sur place cette nuit.





Toutes nos pensées et nos condoléances à la famille.





«Un dispositif d’accompagnement des personnes impliquées vers un hébergement puis un relogement pérenne est assuré par la mobilisation des assurances et du bailleur», a précisé la préfecture à la mi-journée.

Un accompagnement psychologique de ces personnes leur a été proposé dès leurs prises en charge au point de rassemblement, selon la même source.