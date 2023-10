Tempête Philippe : la Guadeloupe en vigilance rouge pour fortes pluies et orages, les écoles fermées

Alors que la tempête Philippe frappe de plein fouet la Guadeloupe, Météo-France a placé l'archipel en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. La préfecture appelle à la plus grande prudence.

La Guadeloupe a été placée lundi soir, et maintenue ce mardi, en vigilance rouge pour fortes pluies et orages, en raison du passage de la tempête Philippe à proximité de l'archipel, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin d'alerte.

#vigilanceRouge #Guadeloupe pour fortes pluies et orages





De pluies diluviennes et orageuses générées par la tempête Philippe sont encore attendues jusqu'à demain matin.





Soyez très prudents et restez informés https://t.co/OqHB3Ahw6l pic.twitter.com/UaK5WPMSI9

— Météo-France (@meteofrance) October 3, 2023