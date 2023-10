Lina, Emile... Combien d'enfants disparaissent en France chaque année ?

L'année 2023 a été marquée par les disparitions d'Émile et de Lina, âgés respectivement de 2 et de 15 ans. En 2022, plus de 43.000 disparitions d'enfants ont été signalées en France. Mais 95% de ces signalements sont dus à des fugues.

En France, une disparition d’enfant est signalée toutes les douze minutes. En 2022, plus de 43.000 enfants ont été portés disparus dans l'Hexagone. Chaque année, ce sont entre 40.000 et 50.000 signalements de mineurs disparus pris en compte par les autorités.

Un chiffre qui peut paraître très important, mais qui est à relativiser puisque sur les 43.202 cas enregistrés l'an dernier, la très grande majorité était due à des fugues (95%), selon un rapport publié en mai dernier par le numéro d'urgence officiel 116.000 Enfants Disparus, s'appuyant sur des données du ministère de l'Intérieur.

Un tiers de ces fugues durent entre un et trois jours, un autre tiers entre un et trois mois et le dernier tiers concerne des fugues de plus de trois mois.

Concrètement, sur les quelque 43.000 signalements établis en 2022, une minorité, 1.140, ont été qualifiés d'inquiétants, comme c'est le cas aujourd'hui pour les disparitions de Lina (15 ans) et d'Emile (2 ans).

Sur ces 1.140 disparitions inquiétantes, 56% avaient été déclenchées pour retrouver des jeunes filles. D'autres types de signalements entrent par ailleurs aussi dans cette catégorie puisque 544 enlèvements parentaux ont été signalés en 2022.

DES ENQUêTES qui durent parfois depuis des années

De nombreuses enquêtes sur des disparitions durent depuis de longues années. Marion Wagon, est portée disparue depuis le 14 novembre 1996 à Agen (Lot-et-Garonne).

Elle avait 10 ans au moment des faits. Cette affaire est désormais dans les mains du pôle Cold-Case du parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) lancé en mars 2022.

En cas de disparition de mineur(e), un numéro d'agence est à disposition 24h/24 et 7j/7 : le 116.000.