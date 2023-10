Orléans : 800.000 euros de butin grâce à des cambriolages, les voleurs arrêtés

Une bande spécialisée dans les raids nocturnes afin de voler des commerces a été récemment démantelée par la Section de recherches de la gendarmerie d'Orléans, après avoir amassé un butin de plus de 800.000 euros.

Ils ciblaient les bars-tabacs, les pharmacies ou les enseignes de sport. Plusieurs membres d'une bande de cambrioleurs ayant sévi en région Centre-Val-de-Loire ainsi que dans la Sarthe, la Vienne ou le Maine-et-Loire ont été arrêtés par la Gendarmerie nationale le 25 septembre dernier, au terme d'une vaste opération.

Les malfaiteurs opéraient de nuit et ont mené pas moins de 28 raids contre des commerces. En plus de leurs cibles favorites détaillées plus haut, ils visaient également les concessions automobiles, les opticiens et les parfumeries pour amasser un maximum de butin. Celui-ci s'élevait à plus de 800.000 euros, nous a indiqué la gendarmerie.

Des malfrats qui employaient la force

Les enquêteurs ont mis à jour une organisation «à tiroirs» formée de malfaiteurs chevronnés et très défavorablement connus des services de justice. Très mobiles et difficilement localisables, ils utilisaient des véhicules qu'ils volaient auparavant et sur lesquels ils installaient de fausses plaques, volées elles aussi. Après leur casse, ils incendiaient ces véhicules.

La gendarmerie rapporte également que les malfrats n'hésitaient pas à aller au contact et à utiliser la force contre des patrouilles qui croisaient leur route.

La section de recherche d'Orléans a mis fin à ces agissements le 25 septembre en interpellant trois personnes, avec l'appui du GIGN de Tours, d'unités d'intervention et de nombreux gendarmes du Centre-Val-de-Loire.

Les mis en cause ont été présentés à un magistrat puis placés en détention provisoire, tandis que l'enquête se poursuit.