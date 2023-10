Punaises de lit dans les transports : Clément Beaune réunit les opérateurs ce mercredi

Alors que les signalements de punaises de lit se multiplient dans les transports en commun ces dernières semaines, le ministre des Transports, Clément Beaune, a décidé de réunir les principaux opérateurs de transports et des associations d’usagers ce mercredi.

Trains, bus, métro... Face à la prolifération des punaises de lit dans les transports, le gouvernement entend agir. La semaine dernière, le ministre des Transports Clément Beaune avait annoncé l'organisation d'une réunion avec les opérateurs, avec pour mot d'ordre «rassurer et protéger». Cette réunion doit se tenir ce mercredi, à partir de 11h.

«L'objectif est de faire le point suite aux signalements reçus, d'objectiver la situation et de renforcer les mesures. On veut informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs. Pour rassurer et protéger», a indiqué le ministère des Transports.

Parmi les participants, on retrouve la SNCF, la RATP, l'Union des aéroports français (UAF), la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM), l'organisation patronale des transports publics et ferroviaires UTP, la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ou encore la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT).

Les punaises de lit, minuscules insectes parasites, constituent un véritable fléau depuis plusieurs années. Mais ces dernières semaines, leur prolifération suscite de vives inquiétudes. Et pour cause, plusieurs usagers des transports en commun ont signalé leur présence dans des trains, métros ou bus.

Le ministère de la Santé tempère

Face à cette recrudescence, la mairie de Paris a réclamé au gouvernement un plan d'action contre les punaises de lit, soulignant qu'il s'agit d'un «problème de santé publique». Ce mardi, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, s’est voulu rassurant et a affirmé que les punaises de lit n’étaient «pas un motif de panique générale», et a notamment dénoncé les abus de certaines sociétés de désinsectisation qui profitent de la peur des Français pour appliquer des tarifs exorbitants.

L’opposition s’est elle aussi saisie du sujet, et la cheffe de file de La France insoumise à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a vivement critiqué le gouvernement pour son manque de réactivité face au problème. «Doit-on attendre que Matignon soit infesté pour qu’enfin vous réagissiez ?», a-t-elle notamment lancé à la Première ministre Elisabeth Borne ce mardi dans l’Hémicycle, lors d’une séance de questions au gouvernement.

Les punaises de lit, réapparues depuis les années 1990, ont infesté plus d'un foyer sur dix en France ces dernières années.