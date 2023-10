«Créature non identifiée» dans un étang à Vitrolles : il s’agissait finalement d’une opération de communication

La mairie de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) avait appelé ses résidents à la prudence après qu'un administré a confié avoir aperçu une créature longue de plusieurs mètres dans l'étang de Berre, dans un communiqué daté du 27 septembre dernier. En réalité, il s'agit d'un projet porté par un collectif repris par la mairie.

Quelle est cette chose ? Dans une lettre datée du mercredi 27 septembre dernier, la municipalité de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) avait appelé ses habitants à la vigilance après que l'un d'entre eux a témoigné avoir aperçu «un phénomène étrange dans l'étang de Berre».

Selon ses dires, il aurait vu une créature de plusieurs mètres de long, qui ne s'apparentait ni à un amphibie, ni à un poisson.

La mairie semblait avoir pris les déclarations du témoin au sérieux et avait précisé qu'elle était en attente de nouveaux éléments pour «confirmer ou infirmer les dires» de ce dernier. Mais finalement, il s'agissait d'un coup de communication, liée à une initiative autour de l'étendue d'eau.

Un projet culturel à l'origine de cette vision

Ce jeudi 5 octobre, France Bleu Provence affirme qu'il s'agit en réalité d'une œuvre culturelle initée par le collectif groupe Karwan et des collégiens. Selon une organisatrice du projet, la municipalité a complétement joué le jeu en publiant son communiqué. L'objectif de cette action est de créer «une fable écologique qui entend révéler l'existence d'un monstre dans l'étang», dans le but de «sensibiliser les enfants» à l'écologie, et de recréer une attractivité autour de cet écosystème, a-t-elle confiée à nos confrères.

Ainsi, sur les prochains mois, des jeunes de Vitrolles diffuseront des messages sur les réseaux sociaux, avec des «hashtags» spécialement créés tels que #LochBerre, en référence au monstre du Loch Ness, avant une opération de sensibilisation menée par différents journalistes concernant les fausses informations.