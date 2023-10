Retraites complémentaires dans le privé : les syndicats et le patronat s'accordent sur une revalorisation de 4,9% au 1er novembre

Les pensions complémentaires de retraite des ex-salariés du privé seront revalorisées de 4,9% à compter du 1er novembre, au niveau de l'inflation, ont annoncé les organisations syndicales et patronales gestionnaires du régime Agirc-Arrco, qui doivent encore signer l'accord obtenu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un accord très attendu. La CGT, la CPME, FO, la CFDT et le Medef sont parvenus à se mettre d’accord, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour revaloriser les pensions de retraite des salariés du privé de 4,9%, au niveau de l’inflation, ainsi que pour supprimer le «malus» de décote temporaire de 10% qui s’appliquait depuis 2019 sur les pensions de nombreux retraités.

Une satisfaction pour plusieurs organisations dont la CFDT et le Medef, tandis que la CGT, la CPME et FO ont montré plus de réserves, en saluant néanmoins les avancées acquises. Si l’accord doit encore être signé avant la date butoir du mercredi 11 octobre, la revalorisation devrait quant à elle intervenir à partir du 1er novembre, et la suppression de la décote à partir du 1er décembre pour les nouveaux retraités, puis à partir d’avril pour l’ensemble des retraités concernés.

la hausse indexée en fonction de l'inflation

Toutefois, entre 2024 et 2026, la revalorisation des pensions pourrait être moindre : en fonction de la conjoncture économique, la hausse pourrait être sous-indexée de maximum 0,4 point en dessous de l'inflation. Mais le conseil d'administration de l'organisme paritaire pourra choisir de la ramener au niveau de l'inflation.

Le «malus», instauré en 2019, visait à inciter les salariés à travailler un an de plus, alors même qu'ils avaient atteint l'âge légal de départ et la durée de cotisation requise. A défaut, ils voyaient leur pension amputée de 10% pendant trois ans. Un bonus était accordé pour deux à quatre ans de travail supplémentaire. Il sera conservé pour ceux qui ne sont pas touchés par la réforme des retraites.

L'Agirc-Arrco verse chaque année près de 90 milliards d'euros à 13 millions de retraités. Cette part complémentaire représente entre 20% et 60% de la pension totale en fonction des personnes.