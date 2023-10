Rodéos urbains : 1.403 personnes ont été verbalisées en Île-de-France pour le seul mois de septembre

La préfecture de police de Paris a dévoilé ce jeudi 5 octobre le bilan de sa lutte contre les rodéos urbains au mois de septembre. Selon ces chiffres, 85 individus ont été interpellés par les forces de l’ordre.

C’est un dossier très suivi par le ministère de l’Intérieur. Ce jeudi 5 octobre, la préfecture de police de Paris a dévoilé son bilan dans sa lutte contre les rodéos urbains au mois de septembre.

Les chiffres divulgués font état de 1.894 opérations sur l’agglomération parisienne.

Dans le détail, 1.403 personnes ont été verbalisées, tandis que 85 ont été interpellées par les forces de l’ordre. Les fonctionnaires ont également saisis 18 véhicules.

Bilan du mois de septembre dans la lutte contre les #RodéosUrbains



1 894 opérations sur l'agglomération parisienne



1 403 verbalisations



85 interpellations



18 véhicules saisis pic.twitter.com/2IeliWC2ri — Préfecture de Police (@prefpolice) October 5, 2023



Gérald Darmanin fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité. En 2022, le ministre de l’Intérieur évoquait un «phénomène criminel». Sur CNEWS, Laurent Nunez, préfet de police de Paris indiquait, en juin dernier, «continuer à lutter contre les délits routiers et les rodéos».

Certains lieux sont plus prisés que d’autres. En mai dernier la police et la gendarmerie indiquait que Paris et la Seine-et-Marne étaient les plus sujets à ces rodéos urbains.