Aurore Bergé : «Il faut offrir du répit aux aidants»

Alors que ce vendredi 6 octobre marque la Journée nationale des aidants, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, a insisté sur CNEWS sur la volonté du gouvernement d'offrir à ces personnes «du répit».

Alors que le secteur de l’aide traverse une crise importante, Aurore Bergé a dévoilé les grandes lignes de la nouvelle «stratégie Agir pour les aidants 2023-27», présentée ce vendredi 6 octobre à l’occasion de la Journée nationale des aidants.

La ministre des Solidarités et des Familles a indiqué, lors de son interview sur CNEWS, vouloir offrir du répit à ces professionnels. «Vous ne pouvez pas prendre soin de l’autre 365 jours par an, jour et nuit. Vous avez aussi besoin de prendre soin de vous-même».

Pour cela, Aurore Bergé a ainsi annoncé «un minimum de 15 jours de répit par an pour les aidants».

Aurore Bergé a également annoncé la création de «6.000 places supplémentaires de répit, en accueil de jour, le temps d'un week-end ou d'une semaine. Ce qui nous permettra d'atteindre 40.000 places de répit d'ici à 2027 pour les personnes âgées, les personnes handicapées quel que soit leur âge».

Responsabiliser les entreprises

La ministre a insisté également sur la «responsabilisation des entreprises à mieux accompagner leurs salariés aidants».

Selon le ministère des Solidarités, 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en situation de handicap, en perte d’autonomie ou porteur d’une maladie chronique ou invalidante.

Aurore Bergé a également indiqué que «400.000 familles par an étaient concernées par l’arrivée d’un enfant en situation de handicap ou malade», rappelant la nécessité que ces dernières «puissent être accompagnées».