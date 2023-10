Coupe du monde de rugby France-Italie : voici le dispositif de sécurité autour du Village de la place de la Concorde

Alors que le XV de France affronte l’Italie, ce vendredi 6 octobre, dans le dernier match de la Poule A de la Coupe du monde de rugby, des milliers de personnes sont attendues sur la grande place de la Concorde pour voir le match sur des écrans géants. Pour assurer la sécurité, des dispositions ont été prises par la préfecture de Police.

Pérmiètre de sécurité, circulation régulée, animations... la place de la Concorde se met une nouvelle fois à l'heure du rugby. Ce vendredi 6 octobre à 21h, le XV de France rencontre l’Italie pour leur quatrième et dernière confrontation de la Poule A de cette édition de la Coupe du monde de Rugby. Pour les Français, il s’agit d’assurer la première place du classement après la victoire, la veille, de la Nouvelle-Zélande face à l’Uruguay (73-0) et une qualification en quarts de finale.

De ce fait, jusqu’à 39.000 personnes sont attendues, ce vendredi soir, au «Village Rugby» sur la place de la Concorde afin de suivre en direct ce match et de profiter des retransmissions gratuites. L’enjeu est de taille aussi bien pour le XV de France que pour les autorités. Ces dernières doivent assurer la sécurité de ces milliers de supporters présents sur place.

Ainsi, dans un communiqué, la préfecture de Police a annoncé prendre plusieurs mesures de sécurité. L’espace dédié aux supporters sera, lui, ouvert à compter de 14h. Ce faisant, la circulation ne se fera que dans un sens sur la place de la Concorde (de la rue Royale vers pont de la Concorde) ce vendredi du petit matin à 13h30 puis le samedi 7 octobre de 2h à 8h du matin.

Dispositif de sécurisation du village #Rugby, place de la #Concorde à #Paris8, pour la retransmission du match #FRAvITA, ce vendredi 6 octobre à 21h. #RWC2023 pic.twitter.com/D3x9BcjoY9 — Préfecture de Police (@prefpolice) October 6, 2023

Un périmètre de sécurité doit être instauré à partir de 13h30 et jusqu’à 16h, avec une circulation possible dans un seul sens, a indiqué la préfecture de Police. Puis, du vendredi 16h au samedi 2h, l’accès au périmètre sera interdit aux véhicules motorisés et aux vélos, le stationnement étant interdit sur toute la zone. Par ailleurs, des contrôles de sécurité seront effectués pour les piétons.

Des stations de métro fermées

Comme lors des matchs précédents, plusieurs stations de métro seront fermées au public. C'est le cas de la station Concorde (sur les lignes 1, 8 et 12) et de la station Tuileries (ligne 1). Ces mesures prennent effet ce jour à partir de 12h, jusqu'au lendemain matin.

La préfecture de Police rappelle également que «les rassemblements de nature revendicative», «le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissements, des articles pyrotechniques, des armes à feu, et des munitions» sont interdits.

«Les personnes ont l’obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage ou circuler à l’intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande des agents autorisés, à l’inspection visuelle des bagages et à leurs fouilles, à des palpations de sécurité ainsi qu’à la visite de leur véhicule», a conclu la préfecture.