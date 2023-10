Fortes chaleurs en octobre : peut-on parler d'été indien en France ?

Alors que la France connait actuellement un deuxième week-end d’octobre anormalement doux et ensoleillé, certains se demandent si ce ne serait pas «l’été indien» qui fait son arrivée.

Si les Américains du Nord sont coutumiers de «l’été indien» - une période de douceur automnale -, peut-on également l’associer au chaleurs inédites qu’essuie la France en ce moment ? Et pour cause, rien que ce week-end, les températures vont être anormalement élevées, atteignant les 30°C dans certaines villes.

Pourtant, la définition même de l’été indien diffère en tout point avec le climat en France. En effet, tout d’abord ce «redoux automnal» n’intervient que dans le Nord de l’Amérique, notamment au Canada. De plus, cette période apparait seulement après les premières gelées, ce que ne connait pas l’Hexagone en ce moment même.

Un anticyclone plutôt qu’un été indien

Après une période de gel, il faut aussi des températures fraiches la nuit et l'après-midi du soleil et des températures supérieures de cinq degrés en moyenne au-dessus des normales de saison. Cela doit durer minimum trois jours et intervient la plupart du temps en novembre.

Cette expression d’été indien a également une histoire, celle d’une «période où les Autochtones d’Amérique du Nord comptaient sur ces journées chaudes pour les récoltes», d’après Environnement et Changement climatique Canada.

En somme, en termes de météorologie, en France on parle d’été indien lorsqu’un anticyclone est bloqué sur le pays, engendrant des températures élevées. Néanmoins, même au Canada l’été indien semble perdre toute signification à cause du dérèglement climatique. Même situation en France, mais aussi dans le monde entier où les saisons se voient bouleversées par des événements climatiques de plus en plus extrêmes.