Maladie hémorragique épizootique : 53 foyers recensés en France, contre 19 fin septembre

La maladie hémorragique épizootique (MHE), également appelée «maladie hémorragique des vaches» progresse rapidement en France. Ce vendredi, 53 foyers avaient été recensés contre 19 fin septembre, selon le gouvernement.

Une nette progression. Dans son dernier bilan publié ce vendredi 6 octobre, le ministère de l'Agriculture indique que la maladie hémorragique épizootique (MHE) s'étend, avec 53 foyers recensés. Cinq départements du sud-ouest sont touchés.

A titre de comparaison, le 29 septembre dernier, le ministère faisait état de 19 foyers. En huit jours, leur nombre a donc presque triplé.

A la date du 5 octobre, la France dénombre des foyers de MHE dans les départements des Hautes-Pyrénées (30 foyers), Pyrénées-Atlantiques (12 foyers), Haute-Garonne (8 foyers), Gers (2 foyers) et des Landes (1 foyer), a précisé le ministère à l'AFP.

Par ailleurs, «un cas d'infection de cerf à la MHE a été décelé dans les Hautes-Pyrénées. L'animal se trouvait à proximité d'élevages bovins ayant eux-mêmes déclaré la maladie», selon le communiqué.

Transmise par des moucherons piqueurs, la maladie affecte surtout les cervidés et les bovins. Elle provoque fièvre, amaigrissement, lésions buccales, difficultés respiratoires, boiterie. Chez les cervidés, elle peut déclencher un syndrome hémorragique, d'où son nom.

Chez les bovins, elle est mortelle dans moins de 1% des cas, selon les experts.

Zone de surveillance

Un périmètre de sécurité, d'un rayon de 150 kilomètres autour d'un élevage infecté par le virus, a été mis en place le 25 septembre, assorti d'une interdiction de sortie pour les animaux - avec toutefois plusieurs exceptions comme un trajet vers l'abattoir.

La détection des nouveaux foyers a conduit les autorités «à étendre la liste des départements touchés par la zone réglementée», étendue à une partie de trois nouveaux départements (Aveyron, Dordogne, Hérault). «La situation reste évolutive», souligne-t-on.

La «zone de surveillance» concerne désormais entièrement ou partiellement 15 départements : elle inclut entièrement les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, et concerne également une partie de la Gironde, du Lot, du Tarn-et-Garonne, du Tarn, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Aveyron, de la Dordogne et de l'Hérault.

«Tout animal amené à quitter la zone réglementée liée aux foyers confirmés de cette maladie devra avoir fait l'objet au préalable d'un test de dépistage en laboratoire attestant l'absence de contamination, en complément de la désinsectisation déjà prévue», avait indiqué la semaine dernière le ministère.