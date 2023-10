Ceinture, distances de sécurité, téléphone… Voici les 15 infractions désormais repérées par les radars

Depuis la publication d'un décret en juillet dernier, le nombre d'infractions pouvant être détectées par des radars a augmenté, passant à 15. Tour d'horizon de la liste en question.

Encore moins le droit à l'erreur. Depuis le mois de juillet, les radars ont désormais la possibilité de sanctionner quinze infractions supplémentaires. La liste s'est allongée grâce aux avancées technologiques de ces détecteurs, comme les radars tourelles. Les entorses au Code de la route ne passeront plus inaperçues.

Cet été, un décret publié au Journal officiel a fait passer de 13 à 15 le nombre de points du Code de la route pouvant être vérifiés par des appareils de contrôle automatique. Un article R130-11 jusque-là passé sous silence. Mais quelles sont les deux nouvelles infractions détectables ?

La première concerne le droit de vérifier le respect des limites de poids des véhicules. La deuxième permet désormais aux dispositifs automatiques de sanctionner les véhicules en marche normale roulant sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation.

Téléphone au volant, non-respect des signalisations, port de la ceinture...

Parmi les infractions déjà repérables, on retrouve le non-respect du port de la ceinture. De plus, si les automobilistes utilisent leur téléphone au volant ou qu'ils se garent sur des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, ils sont également sanctionnés.

C'est également le cas lorsque le véhicule circule sur les bandes d’arrêt d’urgence. La vérification est effectuée concernant le respect des distances de sécurité entre les voitures, tout comme le franchissement ou le chevauchement des lignes continues et le sens de la circulation.

Aussi, le non-respect des signalisations comme les feux tricolores, les panneaux stop ou cédez-le-passage pourra être pénalisés. À noter que le dépassement des vitesses autorisées et le fait de s’engager dans une intersection ou dans l’espace compris entre deux lignes d’arrêt est pris en compte.

Aucun radar ne peut encore vérifier les 15 infractions

Les deux-roues sont également dans le viseur. Les radars homologués peuvent constater un non-port du casque ainsi que le niveau sonore du véhicule. Le poids limite et la validité de l’assurance de tous les véhicules sont sanctionnables.

Pour l'heure, aucun radar n’est encore en capacité de vérifier l'intégralité de ces infractions à la fois. En Angleterre, un radar dernière génération, avec l'appui de la vidéosurveillance et de l'intelligence artificielle a permis de constater 4.000 infractions.