Météo : la chaleur va-t-elle encore se poursuivre la semaine prochaine ?

Dans la continuité de ce week-end, le soleil devrait illuminer l’ensemble de l’Hexagone jusqu’au samedi 14 octobre, selon les prévisions faites par Météo-France ce dimanche. Il sera accompagné de fortes chaleurs en comparaison des normales de saison, à l'image de ce début octobre particulièrement chaud.

Après un mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en France, celui d’octobre est bien parti pour lui emboiter le pas. A l’image des températures quasi estivales relevées depuis vendredi dans l’ensemble de l’Hexagone, la semaine du lundi 9 octobre devrait être aussi chaude et ensoleillée, selon Météo-France.

Ce lundi après-midi, le soleil dominera sur l’ensemble du pays, malgré la présence de quelques nuages sur le quart nord-est du pays. Côté températures, Météo-France prévoit des maximales de 29 °C à Toulouse (Haute-Garonne) et de 28 °C à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ainsi qu’une minimale de 20 °C à Cherbourg (Manche).

© Météo-France (lundi)

Mardi après-midi, les nuages présents dans le nord se dissiperont peu à peu, permettant au mercure de grimper autour de la région parisienne avec 24 °C attendus dans la capitale. Les fortes températures relevées la veille dans le sud seront toujours de la partie et gagneront progressivement le nord du pays. La minimale est encore prévue à Cherbourg avec 19 °C et les maximales de 27 °C toujours à Tarbes, Toulouse mais aussi Montélimar (Drôme).

© Météo-France (mardi)

Le thermomètre devrait atteindre des records de saison dans le nord-est ce mercredi après-midi, avec 27 °C attendus à Strasbourg (Bas-Rhin). Seules les zones situées à la pointe bretonne et à l’extrême nord du pays seront concernées par des nuages. Dans le reste du pays, le soleil sera largement présent, avec toujours des maximales de 28 °C à Toulouse, Tarbes mais aussi Bordeaux (Gironde).

© Météo-France (mercredi)

Pour jeudi après-midi, la pluie devrait faire son apparition à Cherbourg et à Lille (Nord), tandis que les nuages gagneront le quart nord-ouest. Le soleil sera de mise dans le reste du pays, avec de fortes chaleurs prévues dans le sud-ouest de l’Hexagone. La maximale sera de 29 °C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et la minimale de 18 °C à Lille.

© Météo-France (jeudi)

Vendredi, la pluie devrait toucher Cherbourg, Brest (Finistère) et Lille. A noter également la présence de nuages à Amiens (Somme), Rennes (Ille-et-Vilaine), Marseille (Bouches-du-Rhône), Montpellier (Hérault) et Montélimar. Le mercure devrait être au-dessus des normales de saison à l’est du pays, avec 27 °C attendus à Belfort, mais aussi dans le centre du pays avec 28 °C prévus à Vichy (Allier), Bourges (Cher) et Auxerre (Yonne). Les températures maximales annoncées pour ce vendredi après-midi seront observées dans le sud-ouest, avec 30 °C à Biarritz et 29 °C à Tarbes.

© Météo-France (vendredi)

En revanche, dès samedi, l’ensemble de l’Hexagone, à l’exception de la Corse, de Marseille et de Nice (Alpes-Maritimes), sera sous la pluie. Les températures vont ainsi grandement chuter avec des minimales de 17 °C dans de nombreuses villes du quart nord-ouest du pays. La maximale est prévue à Ajaccio avec 26 °C.

© Météo-France (samedi)

Pour dimanche, la situation sera identique avec de la pluie sur la totalité de l’Hexagone, ainsi qu’en Corse.

La minimale sera de 14 °C à Rouen et les maximales de 25 °C à Marseille, Ajaccio et Perpignan (Pyrénées-Orientales).