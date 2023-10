Meurtre de Lola : son frère estime que Dahbia B. aurait dû «être expulsée» avant le crime

Le 14 octobre 2022, Lola, une collégienne âgée de 12 ans était retrouvée morte dans une malle au pied de son immeuble à Paris. Un an après, son frère s'est exprimé pour la première fois.

Il y a quasiment un an, le 14 octobre dernier, le corps d'une jeune fille prénommée Lola et âgée de 12 ans, était découvert dans une malle, à Paris. La principale suspecte du meurtre, Dahbia B., une femme de 24 ans d'origine algérienne en situation irrégulière en France, était mise en examen pour «meurtre» et «viol aggravé» sur mineur de moins de 15 ans avec actes de torture et de barbarie.

Un an plus tard, le frère aîné de la défunte, âgé de 29 ans, a décidé de prendre la parole pour la première fois, vendredi 6 octobre, auprès du média Factuel. Il a déclaré regretter une «instrumentalisation politique» de cette affaire et a précisé se sentir «apolitique».

«Lola était une petite fille de 12 ans, elle n'avait rien à voir avec tout cela», a ajouté Jordan Daviet. Selon lui, la principale suspecte, Dahbia B., qui avait reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF), «aurait dû être expulsée».

«Plus de colère mais de l'incompréhension»

Le jeune homme a expliqué qu'il n'était jusqu'alors «pas prêt à répondre à la presse», qu’il craignait de «parler sous le coup de la colère et de dire des choses qu'il aurait regretté» d’avoir dites.

Il a ajouté que le sentiment qui prédominait chez lui était désormais l'incompréhension. «Aujourd'hui, je ne ressens plus tellement de la colère, mais plutôt de l'incompréhension», a-t-il évoqué.

Pour rappel, la principale suspecte Dahbia B. est actuellement hospitalisée au sein d’une unité pour malades difficiles de l’hôpital psychiatrique de Villejuif (Val-de-Marne).