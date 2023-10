Pourquoi les moustiques sont-ils toujours si présents en octobre ?

Le mois d’octobre a déjà commencé depuis plusieurs jours et pourtant, les moustiques sont toujours là. Une présence qui se prolonge notamment en raison des températures qui sont encore douces.

Les moustiques, ce n’est pas encore fini. En temps normal, qui dit fin de l’été dit aussi fin des moustiques. Pourtant, l’automne a déjà commencé et ces insectes buveurs de sang sont bel et bien présents dans nos foyers.

L’explication est toute simple. Si les moustiques sont toujours là, c’est notamment à cause des températures qui sont encore élevées pour la saison.

En effet, le mois de septembre 2023 a été le plus chaud jamais enregistré jusqu’ici en France. Et le mois d’octobre suit la même voie : des maximales de 27 °C, voire de 31 °C, sont notamment prévues cette semaine.

Et il ne faut que 24 °C, en moyenne, pour que cet insecte puisse proliférer et pondre ses œufs dans de bonnes conditions. Leurs larves peuvent même résister à des températures plus basses, entre 16 et 17 °C.

Des départements plus concernés que d’autres

Selon la carte de Vigilance Moustiques, régulièrement mise à jour, une grande majorité du territoire est en jaune. Cela signifie que, dans ces départements, les conditions sont favorables à la multiplication des moustiques.

©Vigilance Moustiques

Certains départements sont en orange et sont donc plus concernés par la présence encore importante des moustiques. Vigilance Moustiques classe les départements en cette couleur lorsqu’il y a un nombre de cas de piqûres et de proliférations inhabituel.

Parmi ces départements, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Mayenne, la Manche, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, l’Oise, le Val-d’Oise, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, l’Essonne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Côte-d’Or, Nièvre, la Saône-et-Loire, le Jura, l’Ain et la Savoie.

Attention au moustique tigre

Le moustique tigre, espèce bien plus dangereuse, est également encore très présent sur le territoire.

©Vigilance Moustiques

Selon Vigilance Moustiques, une grande majorité des départements français sont en rouge, indiquant que le moustique tigre est implanté et actif. Les départements d’outre-mer sont quant à eux classés en bordeaux, ce qui signifique que des cas de maladie liée au moustique tigre ont été déclarés.

Pour éviter la prolifération du moustique tigre, il faut vérifier ou éliminer tous les endroits où l’eau peut stagner, comme les récupérateurs d’eau de pluie, les coupelles de pots de fleurs, les bâches de piscine ou encore les pneus usagés. Il est également conseillé de vérifier le bon écoulement des eaux de pluies ou encore de couvrir tout type de réservoirs d’eau.