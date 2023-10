Atteintes à la laïcité : la région Ile-de-France suspend ses aides pour plusieurs clubs de basketball

La présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse a reçu les dirigeants du basketball, dont le président de la Fédération française (FFBB), Jean-Pierre Siutat, ce mardi 10 octobre, et a annoncé la suspension des subventions, visant plusieurs clubs, pour des atteintes à la laïcité.

La région en faveur d'un cadre à l'échelle nationale. La présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse et Patrick Karam, vice-président chargé des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, ont reçu les dirigeants du basketball ce mardi 10 octobre.

Ainsi, les deux responsables politiques ont annoncé aux présidents de la Fédération française de Basket-ball et de la Ligue Île-de-France de basket-ball, Jean Pierre Siutat et Thierry Dudit, que la région suspendait leurs subventions destinées à plusieurs clubs franciliens de basketball, qui se seraient rendus coupables d'atteintes à la laïcité. Il est notamment reproché à plusieurs clubs d'avoir fait du prosélytisme en laissant, malgré l'interdiction fédérale, des jeunes femmes jouer avec le hijab lors de compétition.

Soutien à la fédération

«Ils ont exprimé leur soutien total à la Fédération de basket face à la volonté d’un certain nombre de clubs franciliens de refuser d’appliquer le règlement fédéral de basket qui proscrit le voile en matière de tenue sportive pendant les compétitions féminines. Ils informeront les maires concernés par les clubs qui ne respecteraient pas la règle fixée par la Fédération française», a précisé la région dans un communiqué.

Au cours de cette réunion, Valérie Pécresse et Patrick Karam ont rappelé aux présidents de la Fédération française et de la Ligue Île-de-France, ainsi qu'aux présidents des comités départementaux, présents eux aussi, l'engagement de la région dans le respect de la laïcité.

Définition d'un cadre national

En effet, l'Ile-de-France avait adopté dès 2017 une charte sur la laïcité, dans laquelle il est précisé dès l'article 4 que «toutes les personnes morales publiques ou privées soutenues par la Région respectent et font respecter les principes et valeurs de la République».

Valérie Pécresse a aussi demandé à la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudea-Castera, la mise en place d'un cadre national pour «proscrire les couvre chefs sportifs», précise la région.

Cette actualité renvoie à l'histoire de Salimata Sylla, jeune joueuse de 25 ans du club d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), qui avait été exclue lors d'un match en janvier dernier, après l'application de la règle fédérale en vigueur qui «interdit» aux athlètes le port «d'un couvre-chef». La basketteuse avait alors confié son sentiment d'«injustice», à nos confrères du Parisien.