Affaire Norman Thavaud : l'enquête pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur classée sans suite

L'enquête pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur Norman Thavaud a été classée sans suite ce mercredi 11 octobre. Six femmes avaient déposé plainte contre le créateur de contenus en 2022.

Un classement sans suite qui ne devrait pas en rester là. Ce mercredi 11 octobre, le parquet de Paris a annoncé que l’enquête pour viol et corruption de mineurs à l’encontre du youtubeur Norman Thavaud avait été classée sans suite. Selon une source proche du dossier à l’AFP, le motif mis en avant était que les infractions étaient insuffisamment caractérisées.

«Les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté», a précisé le parquet de Paris. «Il apparaît ainsi que les consentements n’ont pas été trompés, et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte», a ajouté le parquet.

Pour rappel, le youtubeur Norman Thavaud, anciennement connu sur YouTube sous le nom de «Norman fait des vidéos», avait été placé en garde à vue en décembre 2022 après le dépôt de plusieurs plaintes pour viols, dont certains sur des mineures.

Bien que les plaintes aient été classées sans suite, les avocats des plaignants ont toujours la possibilité de porter plainte avec la constitution d’une partie civile.