Paris : les distributions alimentaires interdites dans deux arrondissements

Depuis ce mardi et jusqu’au 10 novembre prochain, il est interdit de procéder à des distributions alimentaires dans les rues de deux arrondissements de Paris. Un arrêté préfectoral décrié par les associations d’aide aux personnes sans-abri.

Une décision qui ne passe pas. Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire la distribution alimentaire dans les rues des 10e et 19e arrondissements de Paris pendant un mois. Les associations d’aide aux personnes défavorisées dénoncent une mesure «honteuse et inhumaine».

L’arrêté a été pris par la préfecture de police pour lutter contre les «nuisances récurrentes occasionnées dans un secteur géographique autour du boulevard de la Villette (…) et les abords de Stalingrad et du métro Jaurès».

Ainsi, il sera interdit durant un mois de distribuer de la nourriture et des boissons dans la rue, pour éviter les «attroupements de personnes marginalisées, générés par (l’action) récurrente de diverses associations ou collectifs».

A partir d'aujourd'hui, il est interdit de distribuer à boire et à manger dans plusieurs rues de Paris.





Une des mesures les plus honteuses et inhumaines dans la panoplie des pratiques de harcèlement des sans-abris. pic.twitter.com/mYDH3zr2Od — Emmaüs France (@emmaus_france) October 10, 2023

Cette mesure est décriée par de nombreuses associations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin (sans-abris, migrants, personnes droguées…). C’est notamment le cas d’Emmaüs France qui a dénoncé l’arrêté sur son compte X (anciennement Twitter) : « A partir d'aujourd'hui, il est interdit de distribuer à boire et à manger dans plusieurs rues de Paris. Une des mesures les plus honteuses et inhumaines dans la panoplie des pratiques de harcèlement des sans-abris.»