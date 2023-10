Endométriose, écriture inclusive, tests osseux sur les migrants mineurs… Le Rassemblement national défend ses textes dans un Hémicycle hostile ce jeudi

A l’occasion de sa niche parlementaire ce jeudi 12 octobre, le Rassemblement national défendra 7 propositions de loi. Des textes qui devraient faire beaucoup parler dans l’Hémicycle, voire même le diviser.

Une journée aux multiples enjeux au Palais Bourbon. A la faveur de sa niche parlementaire, le Rassemblement national a l’opportunité de choisir les textes inscrits à l’ordre du jour, et qui seront défendus ce jeudi 12 octobre, jusqu’à minuit.

Le groupe présidé par Marine Le Pen a choisi de proposer des textes annoncés comme «consensuels», afin d’obtenir des accords avec les autres forces politiques. Une tâche cependant ardue, en raison de l’hostilité presque permanente à laquelle fait face le RN depuis son entrée à l’Assemblée nationale.

Endométriose : un texte qui embarrasse

Le Rassemblement national a annoncé qu’il allait défendre une proposition de loi visant à soutenir les femmes atteintes d’endométriose. Le texte veut reconnaître l’endométriose comme une maladie longue durée. Il propose également aux femmes qui le souhaitent le statut de travailleuse handicapée.

Si une proposition de résolution sur l’endométriose avait déjà été proposée par Clémentine Autain, élue de La France insoumise, en janvier 2022, le RN ne devrait pas bénéficier du soutien de la gauche de l’Hémicycle, ni même de la majorité.

En effet, les élus du groupe Renaissance ont défendu l’action du gouvernement et préférés la «stratégie nationale de lutte» lancée par Emmanuel Macron en 2022. La proposition de loi a été rejetée en commission des Affaires sociales. Seuls les députés des Républicains ont déposé des amendements.

Renforcement des contrôles et suspension des allocations familiales

Le Rassemblement national a également pris la décision de déposer des textes visant à répondre à l’insécurité dans le pays, souvent pointée du doigt par le parti.

De fait, les députés défendront un texte visant à «supprimer ou suspendre les allocations familiales pour les parents d’enfants criminels ou délinquants».

De son côté, Alexandra Masson, élue des Alpes-Maritimes, portera une proposition pour «renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers». Dans ce texte, une mesure vise à «rendre obligatoires les tests osseux sur les migrants mineurs».

Ce projet pourrait rencontrer le soutien des Républicains. «En cohérence avec les textes que j’ai moi-même défendu à plusieurs reprises, je voterai la proposition de loi d’Alexandra Masson», avait déclaré Éric Ciotti sur ses réseaux sociaux.

Des aides financières pour les Français

Lors de cette niche parlementaire, le RN soutiendra également plusieurs textes visant à améliorer le quotidien des Français, et particulièrement le pouvoir d’achat. Ainsi, Alexandre Loubet, élu en Moselle, soumettra au vote de l’Assemblée nationale une proposition de loi «visant à baisser la facture énergétique des Français et des entreprises sur le territoire national».

Le Rassemblement national suggère de mettre en place un système de fixation de prix réglementaire relevant des ministères de l’Energie et de l’Économie.

La lutte contre la précarité étudiante sera également inscrite à l’ordre du jour, par la défense d’un texte prônant la «création d’un complément de revenu garanti par l’État pour les étudiants qui travaillent pendant leurs études».

De cette volonté, l’article 1er prévoit la création d’un complément de revenu garanti par l’État pour les étudiants de nationalité française, âgés de 18 à 25 ans révolus. Une aide financière qui s’élève à 20% des revenus, plafonnée à 200 euros mensuels, et à 30% pour les étudiants boursiers, plafonnée à 300 euros mensuels.

Interdire l’écriture inclusive

Au cours de cette journée de jeudi, le RN proposera «l’interdiction de l’écriture dite inclusive dans les éditions, productions et publications scolaires et universitaires et actes civils, administratifs et commerciaux».

«On s’en prend à la langue française, on l’abîme, a déploré à CNEWS Roger Chudeau, député RN du Loir-et-Cher. Nous avons des témoignages d’étudiants, de professeurs. Le but de ma proposition de loi est d’en finir avec ce genre de plaisanteries. On ne manipule pas la langue française», a-t-il ajouté.

Si les chances d’être soutenu sur ce texte sont minces, l’élu a tenu à rappeler que la majorité présidentielle avait, elle aussi, en 2021, tenté de «limiter l’usage de l’écriture inclusive».

Enfin, le Rassemblement national invitera les autres groupes parlementaires à permettre à Julian Assange d’obtenir l’asile politique en France.