Paris : voici les zones à éviter si vous êtes sensibles aux nuisances sonores

Les nouvelles cartes stratégiques du bruit dans la métropole parisienne seront validées à l’issue de l’assemblée plénière des élus du Grand Paris, qui a lieu ce jeudi 12 octobre. Pour l’heure, le nombre de personnes «fortement gênées par le bruit» a baissé entre 2017 et 2023. Mais des zones restent exposées.

Bonne nouvelle, les Franciliens «fortement gênés» par les nuisances sonores sont moins nombreux en 2023 qu’en 2017, passant ainsi de 1,52 million à 1,47 million. En 2023, 478.000 personnes sont perturbées dans leur sommeil, contre 539.000 en 2017.

Ces chiffres, bien que bons, sont toutefois à relativiser. Pour cause, ils résultent d’une nouvelle méthode de calcul qui ne prend, par exemple, en compte que les habitants dont le logement est sur la façade exposée à un axe routier plutôt que l’ensemble de l’immeuble.

Pour l’heure, certains quartiers sont à éviter pour les habitants qui sont peu friands des rues animées par le bruit.

18e arrondissement

Le 18e arrondissement est le plus bruyant de Paris, notamment du côté des quartiers de La Chapelle, et de la Goutte d’Or, en raison du grand nombre de terrasses de restaurants et de bars.

17e arrondissement

Le 17e arrondissement arrive en seconde place, et c’est notamment le quartier des Batignolles qui est le plus bruyant, en raison de l’aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles.

7e arrondissement

Le 7e arrondissement arrive en troisième place, en raison du bruit constaté à l’intérieur des logements. C’est dans le quartier du Gros-Caillou que les nuisances sonores sont les plus présentes, en raison d’une liberté de circulation plus prononcée sur certaines artères du Champs-de-Mars.

À l'inverse, les arrondissements les moins bruyants sont ceux du centre, en raison d'un trafic routier moins conséquent. Parmi eux on trouve le 2e arrondissement, aidé par une densité de population plus faible, et le 9e arrondissement, où le grand maillage des petites rues favorise une intensité sonore peu élevée.