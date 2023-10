Attentat à Arras : «Nous ne céderons rien à la violence», assure Elisabeth Borne à La Sorbonne

Au lendemain de l'attaque mortelle survenue devant un lycée à Arras, Élisabeth Borne s'est exprimée lors de la remise du prix Samuel Paty, à Paris. La Première ministre s'est notamment adressée aux enseignants, leur promettant d'être «au rendez-vous pour assurer votre sécurité».

Lors de la remise du prix Samuel Paty, Élisabeth Borne, présente au côté du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, est revenue sur l'attentat dans un lycée d'Arras survenu ce vendredi. Elle a notamment tenu à rendre hommage à Dominique Bernard, le professeur tué lors de l'attaque au couteau : «Hier à Arras, la haine et la barbarie ont, à nouveau, frappé, emportant la vie de Dominique Bernard, professeur de lettres au lycée Gambetta. Professeur victime du terrorisme, tombé en s'interposant face à l'assassin, tombé en ayant permis de sauver de nombreuses vies. Mes premiers mots sont, aujourd'hui, pour sa famille, ses proches, ses élèves et ses collègues», a déclaré Elisabth Borne, cet après-midi.

LE MESSAGE D'élisabeth borne aux enseignants

Dans son discours, la Première ministre s'est directement adressée aux enseignants : «Cette école, nous la devons à nos enseignantes et à nos enseignants. Ils la font vivre avec passion et engagement, avec patience et obstination, guidés par une volonté : donner à notre jeunesse les moyens de grandir».

«La haine se nourrit de l'ignorance. Quand un enseignant est attaqué, ça n'est pas simplement la République qui est visée, c'est son avenir qui est menacé. Mesdames et messieurs, on n'enseigne pas dans l'angoisse, on n'apprend pas la peur au ventre. Alors nous ne céderons rien à la violence, nous lui ferons face et nous la combattrons. Je veux le dire aux enseignants, nous serons au rendez-vous pour assurer votre sécurité», a-t-elle ajouté.

«Trois ans après la mort tragique de Samuel Paty, aujourd'hui, à nouveau, la France pleure un de ses enseignants. Face à la violence et au terrorisme islamiste, nous ne renoncerons pas, nous continuerons à défendre la liberté d'enseigner, de penser, de débattre et ensemble à défendre la République», a-t-elle déclaré pour conclure son discours.

Pour faire face à cette menace terroriste, la France a été placée ce vendredi en «urgence attentat», le niveau le plus haut du plan Vigipirate. Un dispositif exceptionnel avec le déploiement de 7000 soldats de la force Sentinelle sur le territoire sera mis en place d'ici lundi 16 octobre, a annoncé l'Élysée ce samedi.