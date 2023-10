MaPrimeRénov’ : voici le montant de l’augmentation des aides pour 2024

Le gouvernement a annoncé mercredi 11 octobre que MaPrimeRenov' sera recentrée sur les rénovations énergétiques complètes des passoires thermiques au 1er janvier 2024. Pour ce faire, l'exécutif va porter à 5 milliards d'euros par an les aides à la rénovation.

L'enveloppe gonflée d'1,6 milliard d'euros. Le gouvernement met la main à la poche et passe la vitesse supérieure pour atteindre son objectif : celui des 200.000 rénovations thermiques, dès 2024. Ces annonces interviennent après le remous provoqué par le calendrier d'interdiction de location des logements dits passoires thermiques.

Des évolutions sont encore attendues puisque le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui classe les logements de A à G en fonction de leur consommation d'énergie et de leur impact sur le climat, devrait être révisé afin de s'adapter «aux modalités de chauffage» et à «la taille des surfaces», a récemment annoncé Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie.

Les ménages très modestes à intermédiaires concernés





Concrètement, l'Agence nationale de l'habitat, qui pilote le dispositif MaPrimeRénov', proposera aux propriétaires de passoires énergétiques souhaitant mener une rénovation d'ampleur, impliquant plusieurs chantiers, un taux de prise en charge qui «pourra atteindre 90% pour les ménages aux revenus très modestes», avec un plafond qui atteindra 70.000 euros contre 35.000 euros précédemment.

Le ministre délégué au Logement, Patrice Vergriete, a par ailleurs laissé la porte ouverte à un financement partiel des collectivités locales, «qui doivent pouvoir accompagner» pour que le reste à charge soit le plus faible possible pour les Français concernés.

Le gouvernement a également annoncé «l’augmentation des aides à l'installation de pompes à chaleur air/eau géothermiques, de 1.000 à 2.000 euros pour les ménages aux revenus modestes et intermédiaires».

Aussi, les ménages engageant une rénovation d'ampleur «seront systématiquement accompagnés par un tiers de confiance indépendant et agréé par l'Etat», qui apportera son aide dans les démarches techniques, administratives et financières permettant d'obtenir les aides et de réaliser les travaux, ont ajouté les ministères dans leur communiqué.