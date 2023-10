Météo : les températures de saison font leur retour avant l’arrivée de la pluie dans tout le pays dès mercredi

La perturbation arrivée de Bretagne ce vendredi 13 octobre a mis fin aux températures anormalement élevées de mi-octobre au profit d'un retour aux normales de saison. L’adoucissement des températures est prévue par Météo-France jusqu’à mardi soir, avant l’arrivée de la pluie dans tout l’Hexagone dès mercredi matin.

La pluie annoncée en fin de semaine devrait s’installer durablement dans la moitié sud de l’Hexagone. Les températures estivales relevées en France en ce début octobre ont pris fin ce vendredi avec l’arrivée d’une perturbation venue de Bretagne. Le mercure a largement baissé ce week-end, revenant à des normales de saison plus habituelles pour une mi-octobre.

D’après les prévisions de Météo-France, le ciel sera voilé sur toute la moitié sud du pays ce dimanche, alors qu’il sera plus dégagé en remontant progressivement vers le nord de l’Hexagone. Les températures minimales attendues dans la journée seront de 12°C à Amiens (Somme), Metz (Moselle) et Chaumont (Haute-Marne). A l’inverse, la maximale devrait être observée à Ajaccio (Corse du Sud) avec 24°C annoncés dans l’après-midi.

© Météo-France

Ce lundi, la quasi-totalité de la France sera concernée par un ciel voilé avec quelques éclaircies. La pluie fera son apparition à Montpellier (Hérault), ainsi qu’à Marseille (Bouches-du-Rhône) via de rares averses. La minimale attendue dans la journée sera de 12°C à Amiens et les maximales prévues seront de 22°C à Ajaccio, Nice (Alpes-Maritimes) et Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

© Météo-France

Dès mardi, la pluie gagnera progressivement du terrain dans l’Hexagone, à l’ouest de la France de Brest (Finistère) à La Rochelle (Charente-Maritime), ainsi que dans le sud-est, notamment en Provence-Alpes Côte d’Azur. La maximale prévue par Météo-France pour cette journée sera de 12°C à Alençon (Orne) et la maximale de 24°C à Ajaccio.

© Météo-France

Ce mercredi matin, la pluie sera de mise dans la quasi-totalité du pays, à l’exception de la Corse et des villes situées à proximité de la frontière espagnole. La minimale attendue dans l’après-midi sera de 11°C à Belfort (Territoire de Belfort) alors que la maximale sera de 27°C à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

© Météo-France

La situation sera identique jeudi après-midi, avec comme seul changement par rapport à la veille l’arrivée de la pluie en Corse. Les températures seront juste un peu plus homogènes dans le pays, avec une minimale de 16°C prévue à Lille (Nord) et une maximale de 25°C à Ajaccio.

Concernant la journée de vendredi, la pluie devrait encore être omniprésente dans l’Hexagone. Seules quelques villes s’étalant du Nord à l’Alsace seront épargnées par les précipitations, mais pas par le froid avec des minimales de 14°C à Lille, Metz et Strasbourg (Bas-Rhin). Comme la veille, la maximale attendue dans l’après-midi sera observée à Ajaccio avec 24°C.

© Météo-France

A compter de samedi matin, la moitié nord du pays sera surplombée par un ciel voilé, alors que la moitié sud de l’Hexagone sera confrontée aux précipitations. Les minimales seront de 11°C à Metz, Lille et Amiens alors que la maximale sera de 21°C à Ajaccio.

© Météo-France

Cette situation devrait perdurer jusqu’à lundi inclus, selon les estimations de Météo-France, avant un retour de la pluie sur l’ensemble du pays dès la matinée du mardi 24 octobre.

La pluie massivement prévue dans l’Hexagone en cette fin octobre devrait permettre aux nappes phréatiques françaises de se recharger. Ces dernières étaient en souffrance avec les fortes températures observées en France du début de l’été jusqu’à mi-octobre. Leur période de recharge, qui commence traditionnellement en septembre, a été retardée et suscite toujours des inquiétudes pour 2024.