Immigration : «La France n’est pas laxiste comme pays migratoire», assure Gérald Darmanin

Invité dans l'Heure des Pros sur CNEWS, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, s'est exprimé sur la question de l'immigration. L'invité de Pascal Praud a estimé que «la France n’était pas laxiste comme pays migratoire».

Un pays qui pourrait être encore plus strict face à l'immigration. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, s'est exprimé à ce sujet lors de son passage dans l'Heure des Pros, animé par Pascal Praud.

«La France n'est pas laxiste comme pays migratoire», a estimé Gérald Darmanin. «La France met trop longtemps à juger des demandes des gens qui viennent sur son sol. Et comme on met trop longtemps à juger, notamment par la juridiction administrative, les gens ont le temps de se marier, de faire des enfants ou parfois ce qui est plus grave, d'avoir une vie privée et familiale, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous empêche de les expulser», a développé le ministre de l'Intérieur.

Pour lutter face à ce genre de situation, Gérald Darmanin a expliqué que les délais et les recours seraient réduits. «Donc ce que nous faisons, et c'est le sens du projet de loi immigration que je porte, c'est qu'on réduit considérablement les délais. Aujourd'hui, il y a jusqu’à 12 recours quand vous êtes étranger pour pouvoir contester une décision de justice. Nous proposons de passer de 12 recours à 4 ce qui est déjà beaucoup», a-t-il expliqué sur le plateau de l'Heure des Pros.

«Les 4 recours, c'est exactement le chiffre que proposait LR lors de leur rapport au Sénat», a tenu à rappeler le ministre.