Le Mondial de l'Auto 2024 dévoile les dates de sa 90e édition

Le Mondial de l’Auto 2024 se déroulera au Parc des Expositions de Paris, du 14 au 20 octobre 2024, pour une 90e édition anniversaire. L’occasion de mettre en avant le meilleur de l’automobile.

Les dates du retour du Mondial de l’Auto sont enfin tombées. Cet événement majeur du monde automobile se déroulera à Paris, dans le Parc des Expositions (porte de Versailles), du 14 au 20 octobre 2024.

À l’occasion de cette 90e édition, des centaines de milliers d’amateurs d’automobile pourront se rendre dans les cinq halls du Parc Expo afin de découvrir les innovations d’un secteur qui ne cesse de se renouveler.

Cette édition anniversaire sera marquée par le thème de la fête, annoncent les organisateurs, avec de nombreuses expériences prévues pour les visiteurs, dont des essais des derniers modèles des constructeurs, ainsi que de nombreuses animations.

Mondial de l’Auto 2024 : Let's Celebrate !





Le Mondial célèbrera la passion auto lors de sa 90e édition du 14 au 20 oct 2024. La plus grande fête automobile d'Europe occupera 5 halls de la Porte de Versailles.





Alors RDV dans 1 an !





Plus ici https://t.co/KlYQLIf1rU pic.twitter.com/h9xpVghs9Y — Mondial de l'Auto - Paris (@mondialdelauto) October 17, 2023

«À un an de l’ouverture au public, nous avons hâte de lever le rideau sur un Mondial 2024 qui, pour sa 90e édition, sera plus que jamais populaire et festif. Nous travaillons sur une expérience encore plus immersive et engageante pour les visiteurs», a confié Serge Gachot, directeur de l’événement.

«Nous sommes le premier événement européen célébrant l’automobile, qui est au cœur de notre mobilité au quotidien. Nous souhaitons mêler l’innovation à l’émotion et au plaisir que procure l’automobile pour l’ensemble de nos visiteurs», a-t-il également ajouté.

En 2022, le Mondial de l’Auto, qui s’était déroulé du 17 au 23 octobre, avait attiré près de 400.000 visiteurs. Une édition toutefois marquée par l’absence de plusieurs constructeurs majeurs du monde automobile, à l’image d’Audi, BMW, Citroën ou encore Mercedes-Benz.