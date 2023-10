RER B : organisation, travaux, maintenance... La région dévoile des actions concrètes pour améliorer le service

La présidente d’Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a présenté ce mardi 17 octobre un plan d'actions pour revitaliser le RER B.

Des perspectives d'amélioration sur la ligne B du RER ? À l'occasion de la remise du rapport d'Yves Ramette sur le fonctionnement de la ligne du RER B ce mardi 17 octobre, la présidente d’Ile-de-France Mobilités et de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a présenté un plan d'actions visant à améliorer le trafic sur le RER B.

Ce rapport, commandé en mars dernier et rédigé par Yves Ramette, l'ancien directeur général de la RATP et SNCF Réseau Ile-de-France, a permis la mise en lumière de plusieurs dysfonctionnements. «Le RER B subit fréquemment de nombreux incidents d’exploitation, dispose d’un matériel roulant et d’infrastructures de plus en plus vieillissants qui ne sont plus adaptés à l’accroissement de la fréquentation et aux attentes des usagers», a indiqué Ile-de-France Mobilités. À cela s'ajoute aussi des «travaux importants qui affectent le bon fonctionnement de la ligne», selon cette même source.

«un cheval de bataille»

IDFM s'est engagée à moderniser les infrastructures, avec la commande de 146 nouvelles rames MI20, déployées en 2025 sur le réseau. Elle seront en principe munies de caméras de vidéosurveillance, de systèmes de climatisation et de chauffage, ainsi que des prises USB. Le design de ces nouvelles rames avait d'ailleurs été choisi par les utilisateurs du RER B, en 2021.

Sur le plan technique, Ile-de-France Mobilités a expliqué vouloir «renforcer la coordination» avec les autres acteurs tels que SNCF Réseau et la RATP notamment, et éviter que les travaux sur la ligne n'engendrent des retards.

Enfin, parmi les axes de travail mis en avant par ce rapport figure la réévaluation de l'efficacité des «dispositifs permettant de limiter les incidents externes», tels que des prises en charge plus rapides et efficaces des malaises voyageurs, sur cette ligne qui transporte près de 900.000 usagers chaque jour.

Valérie Pécresse a assuré faire du «sauvetage du RER B l’un de ses chevaux de bataille les plus importants. Il faut impérativement diminuer le nombre de journées les plus dégradées pour les usagers. J’y veillerai personnellement et ferai le nécessaire pour que cette ligne ne soit plus la ligne «malade» du réseau francilien et puisse enfin répondre aux attentes et aux exigences des usagers», a lancé la présidente d’Ile-de-France Mobilités et de la Région Ile-de-France ce mardi.