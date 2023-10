Vents violents : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Pour la journée du jeudi 19 octobre, dix-huit départements ont été placés en vigilance jaune pour «vents violents» par Météo-France.

Ce mercredi 18 octobre, le service de météorologie Météo-France a placé dix-huit départements français, du nord comme du sud, en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée du jeudi 19 octobre.

Cette vigilance concerne principalement l'Herault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Mais également le Pas-de-Calais, les Côtes d'Armor, le Finistère, ainsi que plusieurs départements du Rhône-Alpes : le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère.

© Météo-France

«Le vent soufflera fort sur la région, avec des rafales à 60 à 70 km/h», précise Météo-France.

quatre départements en vigilance orange pour «pluie-inondation»

Par ailleurs, Météo-France appelle à la plus grande vigilance dans quatre de ces départements pour la plupart. Il s'agit de l'Ardèche, de la Drôme de l'Herault et du Gard : tous ont été placés en alerte orange pour «pluie-inondation».

Coté températures, on devrait enregistrer 9 à 14 °C sur la moitié nord, et 13 à 17 °C au sud, jusqu'à 18 à 19 °C en bord de Méditerranée. Au meilleur de l'après-midi, le mercure affichera 17 et 22 °C sur le deux tiers nord du pays et 20 et 24 °C plus au sud, avec des pointes à 26 à 27 °C en Occitanie.