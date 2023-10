«Nous ne sommes pas à la hauteur» : la députée LFI Clémentine Autain regrette l’attitude de certains de ses collègues

La députée insoumise Clémentine Autain a déploré ce jeudi 19 octobre le climat de tension qui émane de la Nupes depuis les attaques du Hamas contre Israël.

Un sentiment de gâchis. Alors que la Nupes semble se diviser un peu plus chaque jour, Clémentine Autain n’a pas caché, ce jeudi 19 octobre, son regret de voir l’alliance se morceler ainsi. «Nous ne sommes pas à la hauteur», a estimé la députée LFI de Seine-Saint-Denis au micro de France Bleu Limousin.

Ce climat de tension au sein de la Nupes n’a jamais été aussi fort que depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas contre Israël. En effet la non-condamnation en «actes de terroriste» de ces attentats à l’encontre de l’État hébreu par LFI a profondément choqué les autres membres de cette union de la gauche.

Socialistes et communistes s’éloignent

Après maintes réflexions et prises de position sur les réseaux sociaux, les communistes ont été les premiers à prendre leurs distances avec la Nupes.

Dimanche dernier, le PCF a adopté, à hauteur de 93%, une résolution actant un divorce avec la coalition, jugée comme «dépassée» par Fabien Roussel. En effet le texte, soutenu par une immense majorité des votants, affirme que «la Nupes , telle qu’elle a été constituée pour les élections législatives sous la volonté hégémonique de LFI, est devenue une impasse».

Du côté du Parti socialiste, le conseil national, réunit le 17 octobre dernier, a décidé de suspendre ses travaux avec La France insoumise. Un choix qui paraît logique, compte tenu des vifs échanges entre Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, et Olivier Faure, Premier secrétaire du PS.

Des tensions entre les cadres que regrette Clémentine Autain. «Je pense à tous nos militants qui ont été nourris par un espoir avec la création de la Nupes qui voient chaque jour les insultes fuser, les gens se parler de façon totalement inappropriée, mentir sur les positions des uns et des autres, les déformer».

L’élue de Seine-Saint-Denis fait partie des membres de La France insoumise qui, comme François Ruffin, ont pris leurs distances avec Jean-Luc Mélenchon, et son refus de désigner comme «terroriste» le Hamas. De quoi scinder encore plus en interne un mouvement de plus en plus esseulé.