Un avion aux couleurs de Tintin a atterri aujourd’hui à Bordeaux

Un avion aux couleurs de Tintin a atterri, ce jeudi 19 octobre 2023, à l’aéroport de Bordeaux Mérignac. À son bord, les représentants de la société Tintinimaginatio, qui organisent l’exposition «Tintin, l’aventure immersive».

Une visite d'État. Ce jeudi 19 octobre, un avion de la société Tintinimaginatio, qui gère l'univers du héros à la houpette, a atterri à Bordeaux. Cet avion a été affrété pour ramener le roi de Syldavie, un état fictif imaginé par Hergé en 1939 dans l'album Le Sceptre d'Ottokar, au sein de la Perle d’Aquitaine. Muskar XII, personnage joué par un comédien, doit désormais se rendre à l’exposition «Tintin, l’aventure immersive».

Cette exposition sera présentée à Bordeaux, aux Bassins des Lumières, à partir du 6 novembre et jusqu’en janvier 2024. «Toute la famille de papier de la célèbre saga est convoquée. Tintin, Milou, mais aussi la fidèle 'garde rapprochée' formée par le capitaine Haddock, Dupond et Dupont, le professeur Tournesol, la Castafiore et bien d’autres encore. Sans oublier, évidemment, les désagréables – mais ô combien incontournables – méchants», annonce l’exposition.

Le roi de Syldavie va donc accompagner ses amis de Moulinsart à la base sous-marine où il prendra la parole. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, sera présent à cette allocution.