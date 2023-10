Tensions au sein de la NUPES : «Jean-Luc Mélenchon a aidé à monter le rocher très haut, il faut éviter qu'il ne redescende tout en bas», estime Alexis Corbière

«Jean-Luc Mélenchon adore le mythe de Sisyphe. Il a aidé à monter le rocher très haut, il faut éviter qu'il ne redescende tout en bas», a estimé ce vendredi le député LFI Alexis Corbière.

Invité des 4V sur France 2, le député insoumis, Alexis Corbière est revenu sur les tensions qui règnent au sein de la France Insoumise et de la Nupes depuis les différentes prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit Hamas-Israël.

Pour rappel, dans la mythologie grecque, le personnage de Sisyphe est condamné aux Enfers pour s’être joué de la mort et des Dieux. Il doit alors faire rouler sans cesse un rocher le long d’une haute montagne, ce dernier redescendant à chaque fois que Sisyphe parvient au sommet.

Ainsi, le député LFI estime que si Jean-Luc Mélenchon n'y prend pas garde, ses récentes déclaratios pourraient éroder le travail effectué par la France Insoumise ces dernières années.

«Il faut que nous nous employions à ne pas le faire (ndlr : le rocher) redescendre dans la rivière parce que cela veut dire que toute la génération qui suit devra reproduire le travail», a-t-il expliqué.

Alexis Corbière confiant dans la Nupes

Alors que la Nupes se trouve très fragilisée, Alexis Corbière estime que rien n'est perdu et que cette union peut encore survivre.

«J’ai lu attentivement les résolutions du Parti socialiste et du Parti communiste, elles ne disent pas qu’il faut arrêter l’union, elles appellent à ce que les choses s’organisent différemment», a-t-il expliqué avant de poursuivre, «il faut que l’on reprenne notre bâton de pèlerin et que l’on se remette tous autour d’une table.»

«Je suis un fondateur de la France Insoumise, je me reconnais dans son programme, j’incarne à ma modeste mesure une partie de cette histoire il n’y a aucune raison de quitter la France insoumise et je souhaite que le programme et la stratégie de la Nupes continuent pour que nous puissions l’emporter en 2027 et éviter que ce pays ne bascule dans l’extrême droite», a conclu Alexis Corbière.