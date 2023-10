Alerte à la bombe : le château de Versailles a rouvert ses portes

Le château de Versailles a rouvert ses portes ce samedi après-midi, suite a une alerte à la bombe, survenue plus tôt dans la journée.

Le palais a rouvert ses portes, une fois «les vérifications (...) terminées», a indiqué le palais peu après 14h30 sur le réseau social X.

Le site avait été évacué ce samedi, à la mi-journée, pour la sixième fois en une semaine, à la suite d'une alerte à la bombe.

Les vérifications sont terminées. Le Château est désormais ouvert.



The checks are complete. The Palace is now open. pic.twitter.com/DmhERGU9YH

— Château de Versailles (@CVersailles) October 21, 2023