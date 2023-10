Jordan Bardella : «Les services de renseignement n'ont pas failli, ce sont les politiques»

Invité du «Grand Rendez-Vous» CNEWS-Europe 1-Les Echos, le président du Rassemblement national Jordan Bardella s'est exprimé ce dimanche 22 octobre sur la question de la sécurité en France.

«Nos services de renseignement n'ont pas failli, ce sont les politiques qui faillissent», a affirmé Jordan Bardella. L'invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS-Europe 1-Les Echos a évoqué de nombreux thèmes, dont celui de la sécurité et de la responsabilité du gouvernement.

«Moi je crois dans la responsabilité de ceux qui prennent les décisions et la petite musique en ce moment qui consiste à ériger l'irresponsabilité en méthode de gouvernement, à faire comme le fait le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire d'expliquer que c'est jamais de sa faute, que c'est jamais eux. Arras, ce n’est pas leur faute», a déclaré le président du Rassemblement national.

«Regardez en Belgique par exemple, je suis député européen, je vais souvent à Bruxelles, au Parlement européen. Là-bas, suite à la faillite majeure sécuritaire sur l'attentat de Bruxelles, d'un type qui était déjà condamné pour des affaires liées au terrorisme, le ministre de la justice belge a démissionné», a déclaré l'élu RN, prenant en exemple l'attaque survenue à Bruxelles.

«Je pense que si on veut resacraliser la politique, si on veut resacraliser le pouvoir et donc resacraliser aussi l'autorité de l'État, il faut des dirigeants politiques qui assument les victoires mais qui assument aussi les défaites», a-t-il conclu.