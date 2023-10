Olivier Véran : «Le RN fait comme s’il n’y avait pas eu d’histoires d’antisémitisme dans ses rangs»

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s'est exprimé ce lundi sur la question de l'antisémitisme et les positions des camps politiques à ce sujet.

Un arc républicain qui n'inclurait pas tous les camps politiques. Selon Olivier Véran, porte-parole du gouvernement interrogé sur France 2, plusieurs forces politiques ne feraient pas partie de l'arc républicain, évoquant la question de l'antisémitisme.

Israël : "Je ne veux pas qu'on ait le sentiment qu'il y aurait une extrême gauche irresponsable, ce qu'elle est, et une extrême droite qui essaye d'engranger des points par son silence" déplore Olivier Véran. #Les4V @olivierveran pic.twitter.com/uNRa4jH2O7 — Telematin (@telematin) October 23, 2023

«Il y a une union nationale dans l'arc républicain, c'est-à-dire les forces démocratiques, les forces du gouvernement s'entendent pour condamner les attentats terroristes du Hamas, soutenir Israël et appeler à éviter l'escalade dans la région. Et puis vous avez des forces politiques dont on dit depuis plus d'un an qu'elles ne font pas partie de l'arc républicain», a déclaré Olivier Véran.

«Prenez la question de l'antisémitisme. Vous avez à l'extrême droite des gens qui vont condamner l'antisémitisme, quand c'est à l'extrême gauche ou chez les islamistes. Et puis vous avez l'extrême gauche qui va condamner l'antisémitisme lorsqu'il provient de l'extrême droite. Et lorsqu'il s'agit de regarder chez soi, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, plus personne n'a les yeux en face des trous pour constater et condamner le fait qu'il y a de l'antisémitisme parmi les rangs», a-t-il ajouté.

Le RN et ses liens passés avec le GUD

Olivier Véran a notamment évoqué le Groupe union défense, ainsi que ses liens avec le Rassemblement national. «Le RN aujourd'hui est en train de condamner l'antisémitisme qui vient de l'extrême gauche et qui vient des islamistes. Mais je vous le redis, le RN fait comme s'il n'y avait pas d'histoires d'antisémitisme ou même de présent antisémite dans les rangs du RN. Parmi les soutiens du RN, prenez le GUD par exemple, qui est ce mouvement étudiant qui était un mouvement qui s'est fait connaître notamment sur des positions très dures vis-à-vis des juifs. Ça reste un des piliers fondateurs du mouvement et beaucoup de membres, y compris à l'Assemblée nationale, dans le groupe RN proviennent des rangs du GUD», a déclaré l'invité de Télématin.

«L'extrême droite, une fois de plus, se tait dans la période, condamne la partie extrême adverse et essaye d'engranger des points par son silence. Mais en réalité, il ne faut pas oublier et démasquer ce qu'est l'extrême droite française», a tenu à rappeler le porte-parole du gouvernement.