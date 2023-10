Immigration : 8 étrangers délinquants renvoyés de France ce mercredi, annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, ce jeudi 26 octobre, que 8 étrangers avaient été renvoyés du territoire français ce mercredi.

Ce jeudi 26 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 8 étrangers délinquants ont été renvoyés du territoire national ce mercredi 25 octobre. Parmi les profils concernés, certaines personnes avaient été condamnées pour des faits de vols, de trafic de stupéfiants ou encore de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.

2. F.A., 39 ans, qui avait été mis en cause pour des faits de vol, trafic de drogue, vols avec violences, escroquerie et port d’arme en 2022. Placé au centre de rétention administrative de Marseille et renvoyé du territoire le 25 octobre.

