Noël 2023 : à combien s'élève le budget moyen des Français pour acheter leurs cadeaux ?

Chaque année, les vacances de la Toussaint marquent le coup d’envoi des premiers achats de Noël. Selon une enquête réalisée par Générations & Co pour le salon Kidexpo, le budget moyen des parents pour les cadeaux de Noël s’élève à 124 euros par enfant.

Le budget des familles pour Noël en baisse. À l’occasion du salon Kidexpo, qui se tient dès ce mercredi 26 jusqu'au dimanche 29 octobre à la Porte de Versailles à Paris, une enquête réalisée auprès d’un panel de 750 parents révèle le budget moyen accordé aux cadeaux de Noël. Cette année, il sera de 124 euros par enfant, soit une légère baisse par rapport à 2022 (132 euros).

Dans le détail, l’étude révèle que le budget est effectivement en baisse pour un tiers des parents, et que cette baisse conduira à une réduction du nombre de cadeaux achetés pour environ deux tiers d’entre eux. En moyenne, les parents offriront quatre cadeaux par enfant. Ces derniers recevront néanmoins neuf cadeaux au total en incluant toute la famille (grands-parents, oncles et tantes…).

Des contraintes économiques et écologiques

Par ailleurs, en plus de la contrainte économique, l’achat des cadeaux de Noël est également influencé par la conscience écologique des parents. En conséquence : 61 % des parents s’interrogent sur le besoin et l’utilisation des cadeaux avant de les acheter. 59 % ont recours à la seconde main, et 57 % des parents achètent principalement des cadeaux en promotion.

Du côté des enfants, 62 % font toujours une liste au Père Noël, et 86 % d'entre eux trouvent leur inspiration dans des catalogues de jouets. 51 % réclament des cadeaux qu'ils aperçoivent dans des publicités à la télévision, 37 % grâce à des échanges avec leurs copains, et enfin 15 % grâce à des événements comme le salon Kidexpo.

Parmi les jouets favoris pour ce Noël 2023, on retrouve des jeux et jouets high-tech, des figurines, et des vêtements pour les enfants, tandis que les parents privilégient des livres, des jeux de société et des vêtements.