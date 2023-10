Orages : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ce vendredi 27 octobre, Météo-France a placé 31 départements français en vigilance jaune pour orages. Des averses plus intenses, en particulier en Nouvelle-Aquitaine, et par moments orageuses à proximité des côtes de la Manche, sont attendues.

Un temps automnal. Météo-France a placé 31 départements français du nord-ouest en vigilance jaune pour «orages». Cette vigilance concerne notamment les départements de La Manche, la Mayenne, l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde.

À cette longue liste s'ajoutent la Corrèze, le Cantal, la Lozère, l’Aveyron, le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Doubs, la Saône-et-Loire, le Jura, la Haute-Saône et la Côte-d’Or.

©Météo France

D’après son bulletin hebdomadaire, Météo-France informe que «les nuages dominent. Ils sont porteurs de fréquentes averses, plus intenses en particulier en Nouvelle-Aquitaine et par moments orageuses à proximité des côtes de la Manche, du littoral aquitain au Centre et l'Auvergne ainsi qu'entre Bourgogne et Franche-Comté. Sur les Alpes du nord, la neige s'invite sur le relief à partir de 1900 à 2100 m».

«Associé à ce temps agité, le vent d'Ouest à Sud-Ouest est sensible sur les côtes Atlantiques, atteignant souvent 80/100 km/h. De la Nouvelle-Aquitaine au Midi-Pyrénées jusqu'à l'Auvergne et aux Pays de Loire, le vent d'ouest à sud-ouest souffle fort avec des rafales entre 60 et 70 km/h voire localement plus sous les orages les plus forts», a ajouté Météo-France.

Du côté des températures, celles-ci devraient rester «conformes aux moyennes de saison, voire même plutôt douces pour une fin octobre», a noté le service météorologique. «Les maximales affichent 15 °C à 22 °C l'après-midi, avec des pointes à 25 °C à 27 °C sur la côte orientale de la Corse», a-t-il précisé.