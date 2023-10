Heure d'hiver 2023 : date, sens des aiguilles, sommeil… Tout ce qu’il faut savoir

Après l’heure d’été, place à l’heure d’hiver. Un changement qui aura lieu durant ce dernier week-end d’octobre, avec pour objectif de faire des économies.

C’est un sujet de discorde pour de nombreux Français pendant les saisons automnales. «Quand changeons-nous d’heure ? On avance ou on recule ?...», les questions se répètent d’années en années et les débats sur le changement d’heure réapparaissent toujours au cours du mois d’octobre.

Quand passera-t-on à l'Heure d’hiver ?

Les réveils sonneront plus tard en cette fin de mois d’octobre. En France métropolitaine, le traditionnel passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit de ce samedi 28 au dimanche 29 octobre.

doit-on avancer ou reculer la petite aiguille ?

Ce changement d’heure sera aussi une aubaine pour les couche-tard. À 3h du matin, nous reculerons d’une heure, il sera donc 2h du matin. Nous gagnerons donc une heure supplémentaire dans la journée… et 60 minutes supplémentaires de sommeil.

Attention à ne pas oublier de modifier l’heure sur les appareils à réglage manuel. A noter que tous les appareils électroniques, comme les téléphones portables ou ordinateurs, passeront automatiquement à l'heure d’hiver.

Un changement hexagonal

L’ensemble du pays n’applique pas le passage à l’heure d’hiver puisque les Outre-mer ne sont pas concernées. Celui-ci a cependant des conséquences sur le décalage horaire entre la Métropole et les territoires ultramarins. Par exemple, l’Île de la Réunion comptera 3 heures de décalage, au lieu de 2, tandis que la Guyane française n’aura plus que 4 heures de retard, à la place de 5 habituellement.

Pourquoi ce changement ?

Le changement d’heure date de 1916 et a été instauré pour des raisons économiques. Il a ensuite été abandonné, puis réinstauré en France en 1976 à la suite du choc pétrolier de 1973.

L’objectif de départ était d’utiliser davantage la lumière naturelle afin de réaliser des économies d’énergie. Une baisse de consommation de l’éclairage confirmée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) grâce au passage à l’heure d’hiver. Cependant, les effets positifs sont de plus en plus faibles.

En mars 2019, les eurodéputés ont voté pour la suppression du changement d'heure saisonnier. Mais sa fin programmée a été «ajournée en raison notamment de la crise sanitaire de la Covid-19», précise le site gouvernemental Service Public.