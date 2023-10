Immigration : 21 étrangers délinquants renvoyés de France ce jeudi, annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, ce vendredi 27 octobre, que 21 étrangers avaient été renvoyés du territoire français ce jeudi.

Sous le feu des critiques pour sa gestion des OQTF, le ministre de l’Intérieur annonce désormais régulièrement le nombre d’étrangers délinquants qu'ils expulsent du territoire français. Ce vendredi, Gérald Darmanin a déclaré que 21 personnes avaient été expulsées jeudi.

2. B.M., 30 ans, mis en cause pour des faits de refus d’obtempérer, rébellion, défaut de permis de conduire et conduite sous l’emprise d’alcool. Placé au centre de rétention administrative de Vincennes et renvoyé du territoire hier. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 27, 2023

Ainsi, dans un long message sur X, le ministre a détaillé l’identité de ces 21 personnes et les raisons qui ont conduit à leur expulsion du territoire français. L’âge moyen des délinquants expulsés jeudi 26 octobre est de 34 ans.

Le plus jeune des délinquants étrangers expulsés est âgé de 20 ans et était mis en cause «pour des faits de destruction de biens, vols par ruse et par effraction, recels de bien, détention de stupéfiants et port d’armes.»

Des annonces d'expulsion régulières

Depuis l'attentat d'Arras, qui a coûté la vie à Dominique Bernard, le ministre de l'Intérieur a été sévèrement critiqué pour sa gestion des expulsions des étrangers délinquants.

Mercredi 25 octobre, Gérald Darmanin avait déjà annoncé que 17 étrangers délinquants avaient été expulsés durant la journée de mardi.

À ce rythme-là, il faudra 10 ans pour expulser les fichés S étrangers. Ensuite, on pourra s'occuper des 600 000 autres clandestins sur notre territoire. https://t.co/cAO9aYDoNJ — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 25, 2023

Une annonce qui avait provoqué la réaction d’Éric Zemmour. Le président de Reconquête avait ironisé, déclarant : «À ce rythme-là, il faudra 10 ans pour expulser les fichés S étrangers. Ensuite, on pourra s'occuper des 600.000 autres clandestins sur notre territoire.»

Depuis le 23 octobre, Gérald Darmanin a annoncé l'expulsion de 66 étrangers délinquants du territoire français.