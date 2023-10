Ciaran : quelle est la différence entre une «dépression» et une «tempête» ?

À l’approche de Ciaran, attendue jeudi prochain en France, certains prévisionnistes préfèrent employer le mot «dépression» pour «caractériser» cette dégradation météorologique. D’autres utilisent, eux, le terme «tempête». Bien qu’il y ait des ressemblances, on ne parle pas de la même chose ou, du moins, de la même ampleur des dégâts.

Après un week-end agité, provoqué par le passage de la tempête Céline sur la façade atlantique, une nouvelle perturbation devrait toucher le nord-ouest français à compter du jeudi 2 novembre 2023. Baptisée Ciaran, celle-ci pourrait être très violente, et ce, en raison des fortes rafales de vent entraînées dans son sillage.

Mais à l’heure où Ciaran s’approche doucement de l’Hexagone, certains prévisionnistes préfèrent employer le mot «dépression» pour parler de cette dégradation météorologique. À l’inverse, d’autres utilisent le terme «tempête» pour caractériser Ciaran.

Dépression

Bien qu’une dépression et une tempête se ressemblent, on ne parle toutefois pas de la même chose puisque la première est considérée comme moins «dangereuse» que la deuxième. En effet, contrairement à la tempête qui est un événement, la dépression, elle, est un système et est le contraire absolu de l’anticyclone, synonyme de «beau temps».

Concrètement, il s’agit d’une zone de basses pressions. La dépression a tendance «à aspirer les masses d'air ambiantes comme un ballon où l'on aurait fait le vide. L'air s'y engouffre, et s'échappe vers le haut. Il se refroidit lors de sa montée», explique Météo-France.

«Lors d’une dépression, le temps est perturbé est agité (…) Le vent a tendance à souffler assez fort au cœur d’une dépression. On note également des convergences qui se produisent dans les basses couches et qui forcent l’air à se soulever, ce qui produit des nuages assez imposants et chargés d’eau, et souvent de la pluie», a expliqué François Gourand, ingénieur-prévisionniste chez Météo-France.

Comme l’indique le service météorologique, les vents soufflent forts à la périphérie de cette masse d’air tournoyante et se déplacent dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère sud et dans le sens inverse dans l’hémisphère nord. On parle donc d’une «petite tempête».

Tempête

Au sens commun du terme, une tempête est associée aux vents violents. Elle est générée par… une dépression. «Sur terre, on parle de tempête quand la dépression génère des rafales supérieures à 90 km/h», a noté Météo-France.

En parallèle, en mer, une tempête correspond à la force 10 (sur 12) de l’échelle Beaufort. Cette force correspond à des vents moyens de 89 à 117 km/h et des rafales de 110 à 150 km/h.

«Le terme de tempête n'est défini rigoureusement que dans les domaines de la météorologie marine et de la météorologie tropicale», a précisé Météo-France.

«Néanmoins, l'usage veut que les météorologues nomment "tempêtes" les rafales de vent approchant les 100 km/h dans l'intérieur des terres et 120 km/h (voire 130 km/h) sur les côtes. Lorsque le vent atteint ces valeurs, on va même qualifier de «tempête» la dépression à l'origine de ces vents. Ce terme désigne donc à la fois une zone étendue de vents violents et la dépression qui les génèrent», a poursuivi le service météorologique.

À noter également que Ciaran ne figure pas sur la liste des tempêtes nommées par la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg pour la saison 2023-2024, comme l’a expliqué Météo-France à CNEWS, mardi 24 octobre dernier.

Météo-France

Mais, ce nom est bel et bien sur la liste des tempêtes nommées par le Royaume-Uni et qui devraient toucher le territoire britannique durant la même saison. Toutefois, sa «date d’impact» n’est toujours pas mentionnée.