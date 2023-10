Orages : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 21 départements du pays en vigilance jaune pour orages ce lundi 30 octobre 2023. Une météo capricieuse accompagnée de vents et de pluies, qui touche l’ouest et le sud de l'Hexagone.

C'est une fin de mois assez maussade. Alors que le mois d'octobre s'est ouvert dans un pic de chaleur record, par endroits exceptionnelle à cette période de l’année, les derniers jours ont vu s’installer le froid et des perturbations pluvieuses.

En ce début de semaine, une partie du pays va connaitre un fort épisode orageux.

Des pluies vont s’étirer de la Lorraine vers la Bourgogne, l'Auvergne et Midi-Pyrénées et prendront un caractère orageux en Bourgogne ou sur le territoire lyonnais. Les orages seront aussi présents dans l’est et le sud-est de la France et seront plus abondants.

Les départements du littoral touchés par les orages

Établi dans la matinée à 19, le nombre de départements placés en vigilance jaune orages par Météo-France a été revu à la hausse. Vingt-et-un départements sont ainsi sous surveillance : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Drôme, Gard, Gironde, Haute-Corse, Hérault, Isère, Jura, Landes, Lozère, Loire-Atlantique, Morbihan, Saône-et-Loire, Vendée, Vaucluse, Var.

Les pluies orageuses pourront entraîner des ruissellements ainsi que des risques d'inondations par endroits.

21 départements en vigilance jaune orages - Météo France



Des vents jusqu'à 100 km/h

La côte Atlantique et l’ouest de la France ont été touchés par de fortes intempéries ces derniers jours. Ce week-end, les 28 et 29 octobre 2023, la tempête Céline a balayé l’ouest de la France provoquant dégâts et submersions. Ces perturbations se déplacent vers le sud de la France en ce début de semaine. Une autre tempête, nommée «Ciaran», devrait toucher le pays à compter de jeudi.

Dans ces départements, des épisodes venteux seront au programme météorologique ce lundi 30 octobre. Le vent pourra atteindre jusqu’à 100 km/h en région lyonnaise et en montagne.